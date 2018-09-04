Порошенко ищет в Европе «шефов» для населенных пунктов Донбасса

Президент Украины Петр Порошенко предложил канцлеру Австрии Себастьяну Курцему взять его стране «шефство» над одним из населенных пунктов в Донбассе. Предложение прозвучало в ходе совместной пресс-конференции политиков в Киеве.

По его словам, предложения по программе установления «шефства» над городами и поселками Донбасса уже направлены австрийскому правительству, а также неоднократно обсуждались с главами стран Европейского союза. Порошекно надеется, что иностранные государства откликнутся на его предложение.

«Уверен в том, что мы будем продолжать эффективное сотрудничество на всех уровнях. На уровне президентов», — сообщил Порошенко, который рассказал, что данную тему обсуждал с лидерами Европейского союза.