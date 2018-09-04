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Москва, 05.09.2018

Российские учёные разработали «живую» вакцину против птичьего гриппа

«Expert Online» 2018

Специалисты иркутского филиала НПО «Микроген» госкорпорации Ростех совместно с учёными Института экспериментальной медицины и НИИ гриппа имени А.А. Смородинцева и при поддержке Всемирной организации здравоохранения, создали «живую» вакцину против вируса птичьего гриппа H7N9.

Соответствующие документы для проведения клинических исследований, которые запланированы на конец 2018 года, уже переданы в Минздрав России, передаёт «Интерфакс».

По данным агентства, которое ссылается на исследователей, с помощью нового препарата можно будет бороться с заболеванием в случае пандемии.

Напомним, в 2018 году вирус птичьего гриппа был обнаружен в ряде регионов России. Среди них - Татарстан, Чувашия, Самарская, Саратовская, Пензенская, Нижегородская и другие области.

Наша справка

Птичий грипп - вирусная инфекция птиц с высокой заразностью, которая может протекать среди них как бессимптомно, так и вызывать гибель. В последние годы один из штаммов птичьего гриппа стал патогенным и для человека.

Переносчиками инфекции являются в своем большинстве дикие птицы (водоплавающие – гуси, утки), которые практически не заболевают, однако имеют свойство мигрировать с места на место и тем самым переносить вирусы на большие расстояния. Домашние виды птиц, подверженные заражению вирусом птичьего гриппа, это куры, индюки.

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