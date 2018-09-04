Российское правительство выделило почти 3 млрд рублей на развитие дорог

Кабмин РФ распределил между шести регионами страны 2,971 млрд руб. на финансирование дорожной деятельности.

Как передаёт официальный сайт российского правительства, средства распределены в рамках основного мероприятия «Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения» госпрограммы «Развитие транспортной системы».

При этом отмечается, что эти деньги должны быть использованы на развитие автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, в том числе на завершение строительства обхода города Калуги».