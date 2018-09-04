Россия может значительно сократить поставки нефтепродуктов в Белоруссию

Алексей Сазанов – глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина – заявил, что объём поставок российских нефтепродуктов в Белоруссию вследствие обсуждаемых ограничений может сократиться более чем в 6 раз.

По его словам, в настоящее время вопрос ограничения поставок нефтепродуктов в Белоруссию находится в стадии обсуждения. При этом он подчеркнул, что этот баланс определяет Минэнерго, передаёт ТАСС.

«Разговор может идти об объёмах поставок от 100 тыс. до 300 тыс. тонн в год, но не о 2 млн тонн, как сейчас», – резюмировал Сазанов.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак напомнил, что экспорт российских нефтепродуктов в Белоруссию не является экономически целесообразным, потому что Белоруссия полностью обеспечивает себя нефтепродуктами за счёт переработки российской нефти.

«При составлении ежегодного баланса Россия и Белоруссия установят предельный уровень поставок нефтепродуктов из России в Белоруссию на 2019 год», – пояснил чиновник

Напомним, согласно данным Минфина РФ, в 2017 году российский бюджет потерял 140 млрд руб. на поставках нефти и нефтепродуктов в Белоруссию по внутрироссийским ценам без пошлин.