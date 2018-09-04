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Москва, 04.09.2018

Россия перейдёт на расчеты с Турцией в нацвалютах

«Expert Online» 2018

Российские автопроизводители переходят на расчеты с Турцией за поставки комплектующих в национальных валютах.

По словам министра промышленности и торговли Дениса Мантурова, текущая волатильность курса рубля снижает рентабельность тем, у кого недостаточен ещё уровень локализации, передаёт РИА Новости.

При этом, как отметил чиновник, компании, нацеленные на высокий уровень локализации и на повышение объёмов поставки на экспорт, тоже в определенной степени зависят от импортных комплектующих.

Отвечая на вопрос журналистов, платят ли уже российские автокомпании за комплектующие в турецких лирах или только планируют перейти на такие расчеты, Мантуров сказал, что месяц назад он беседовал с рядом отечественных производителей и «они планировали вот-вот перейти».

«Переход на расчеты в нацвалютах – это всегда хеджирование риска. Лира ослабла, рубль чуть ослаб. Для нас это будет комфортно», – резюмировал министр.

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