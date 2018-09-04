СЕМЬИ СО ВСЕЙ РОССИИ ПРИЕХАЛИ В МОСКВУ НА МАСТЕР-КЛАСС ФЕДОРА СМОЛОВА

2 сентября на территории футбольного манежа СК «Спартак» в Сокольниках состоялся спортивный праздник для победителей конкурса «Выиграй мастер-класс со Смоловым» от компании P&G.

Более 2 000 детей мечтали попасть в Москву на мастер-класс футболиста, счастливчиков выбрал жребий и на спортивный праздник приехали семьи из разных городов России. Полученный за участие в проекте гонорар Федор Смолов направил на благотворительность и оплатил аренду квартиры для тяжелобольных детей фонда «Спаси Жизнь».

На спортивный праздник «Выиграй мастер-класс со Смоловым» в Сокольники приехали семьи из разных уголков России. Надувные батуты, настольный футбол и дартс, зона виртуальной реальности – дети смогли вдоволь поиграть и посоревноваться. В дружеском общении Федор Смолов рассказал, как добиваться целей и выигрывать не только в спорте, но и в жизни, как идти к своей мечте и не сдаваться на полпути. Сам футболист накануне мероприятия получил спортивную травму, однако все равно приехал праздник.

предоставлено пресс-службой

Главное событие дня – мастер-класс с Федором Смоловым – открыли зажигательные чирлидеры. Под руководством профессионала участники освоили приемы владения мячом, отработали удары по воротам, узнали, что такое «дриблинг» и другие секреты профессиональных игроков. Полученные навыки сразу же пригодились – семьи разбились на две команды и провели футбольный матч. На память участники получили фотографии, сделанные профессиональными фотографами, мячи с автографом футболиста, подарки от организатора и хорошее настроение.

Организатором акции «Выиграй мастер-класс со Смоловым» выступила компания P&G, для которой забота о семье и доме является одной из основных задач. «Мы всегда подчеркиваем важность семьи. P&G – это компания брендов для заботы о семье, о нашем доме и о наших близких. При этом, спорт очень важен для семьи, и мы как компания наработали уникальный опыт в поддержке мам олимпийских атлетов последние 6 лет. На прошедшем мастер-классе с Федором мы увидели много счастливых детей и их родителей. И для нас не менее важно, что этот проект, благодаря инициативе Федора Смолова, поможет еще и тем, кто в этом особенно нуждается», – прокомментировал результаты проекта Руслан Ноздряков, руководитель по корпоративным коммуникациям Procter&Gamble в Восточной Европе и Центральной Азии.

Федор Смолов направил полученный гонорар на поддержку программы «Добрый Дом», в рамках которой оплатил годовую аренду квартиры для тяжелобольных детей из фонда «Спаси Жизнь». Дети, проживающие в квартире, проходят лечение в Российском онкологическом научном центре им.Н.Н.Блохина. Многие семьи, приезжающие в Москву для лечения детей, не могут позволить себе арендовать жилье самостоятельно, зачастую это становится главным препятствием к получению медицинской помощи в столице. Программа «Добрый Дом» помогает таким семьям и предоставляет комфортное жилье на время лечения.