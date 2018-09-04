«Северный поток — 2» уходит под воду

Вне зависимости от разрешения Дании на прокладку газовой трассы через ее воды, начинается укладка подводной части газопровода «Северный поток – 2», напрямую связывающего газовые системы России и Германии

Уже в самое ближайшее время с территории Финляндии начнется укладка подводной части газопровода «Северный поток – 2», напрямую связывающего газовые системы России и Германии. Такую информацию озвучил представитель Nord Stream 2 AG «Ведомостям». Судно-трубоукладчик Solitaire, по данным сайта Marine Traffic, уже прибыл к порту Хельсинки. Также в этом году Solitaire должен будет начать укладку труб в водах России.

Таким образом, хотя против прокладки газопровода по-прежнему выступают некоторые страны – члены Евросоюза, Solitaire все же проложит часть газопровода в финской исключительной экономической зоне, а затем перейдет на другой участок. Куда он должен отправиться после захода в этот порт, пока не известно. Заходить в порт Solitaire не нужно, на него будут доставлять трубы с логистического хаба в городе Котка.

Сам по себе вопрос постройки «Северного потока» крайне политизирован, отмечает аналитик eToro в России и СНГ Михаил Мащенко. С экономической точки зрения новое направление вряд ли можно оправдать, ведь транзит через Украину вполне отвечал всем необходимым требованиям до определенного времени, однако, после всем известных событий России пришлось искать другие варианты по доставке газа в ЕС. Не стоит забывать и про США, которые, пользуясь ростом антироссийских направлений, пытаются увеличить свое присутствие в энергетической отрасли Европы.

Тем не менее, уверен эксперт, постройка новой «трубы» будет выгодна большинству потребителей: украинский газотранспортный “коридор” требует значительных капиталовложений для ремонта и модернизации, тогда как риски очередной конфронтации между Киевом и Москвой, способной привести к перебоям в поставках топлива, крайне велики. Одним из основных бенефициаров северного направления является Германия — негласный лидер ЕС, что существенно увеличивает шансы на благоприятный исход строительства.

На данный момент говорить о конкретных цифрах по выручке, которую способен принести «Северный поток», рано, однако, уверен Мащенко, Россия совершенно точно получит больше свободы в своих действиях, в том числе и для успешной борьбы с конкурентами на европейском рынке.

Как известно, напоминает аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов, «Северный поток — 2» идет почти параллельно первому, и его маршрут по морской части изначально предполагал прокладку труб по смежным водным территориям четырех европейских государств, а так же по территории России. Где, как бы странным это не показалось на первый взгляд, тоже необходимо получать массу разрешений федеральных ведомств и учитывать точку зрения экологов.

Камнем преткновения в подготовке необходимых бумаг для получения зеленого света на всех участках потока традиционно стали страны, которые яростно поддерживают Украину и неприкрыто исполняют требования американской стороны, которая всячески пытается помешать реализации проекта. В частности, больше всех выступала «против» Польша, которая, вопреки ряду действий, все же не смогла оказать какой-либо негативный эффект.

После некоторых раздумий страны, по водам которых должен проследовать второй поток, все же выдали свои разрешения на прокладку труб. Это Финляндия, Швеция и Германия. А вот Дания где поток должен пройти в территориальных водах, подозрительно долго затянула с ответом на заявку Nord Stream 2AG. В результате такого долгого ожидания и имея на руках другие разрешения, руководство компании не стало затягивать и разработало альтернативный маршрут следования труб, огибая территориальные воды этой страны. При этом как утверждал оператор, новый маршрут не увеличит размер финансовой сметы.

В этом случае разрешение Дании потребуется только на прокладку труб в исключительной экономической зоне. Отказать в нем стране будет гораздо сложнее, тем более что другие страны уже дали на это согласие. Таким образом, нет ничего удивительного в том, что оператор второго «потока» уже заявил о своей готовности начинать строительство.

То, что компания уже начала готовится к укладке труб, говорит о том, что оператор проекта больше не может ждать, тем более что изначально прокладывание труб было намечено вообще на летний период, уверен Алексей Антонов. Уже сейчас любой простой может сказаться на нарушении сроков завершения проекта, которое официально назначено на конец 2019 года. Пока «Газпром» придерживается позиции, что проект при любых обстоятельствах будет сдан в срок.