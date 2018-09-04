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Москва, 05.09.2018

Курс доллара получит последний толчок. Когда продавать валюту США

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара получит последний толчок. Когда продавать валюту США
DPA/TASS

Курс доллара во вторник воспользовался торговыми опасениями и проблемами на развивающихся рынках, прибавив 0,4% к основным валютам. Индекс доллара составил 95,38. Однако по мнению аналитиков BofA Merrill Lynch, которые правильно спрогнозировали укрепление доллара в этом году, сейчас наблюдается последний этап этой фазы и «сложно делать ставку на еще более сильный доллар». Об этом пишет Financial Times.

В своей записке клиентам аналитики банка отмечают, что в данный момент наблюдается «последний толчок к ралли доллара», который обусловлен долговыми проблемами Италии и обострением торговых трений США и Китая.

В ближайшее время еще остается возможность покупки евро против доллара. Италия и торговые риски угрожают подтолкнуть курс евро к доллару ниже 1.15, примерно с 1.1550 в настоящее время. Банк ожидает, что валютная пара достигнет 1.20 в 2019 году, а Европейский центральный банк готов прекратить количественное смягчение (QE) к концу этого года и начать повышение ставок во второй половине 2019 года.

Впрочем, другие участники рынка пока осторожны в прогнозах. По мнению Кита Юкеса из Société Générale, "не так много причин, для роста курса доллара, но есть много причин, чтобы нервничать по поводу других валют".

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