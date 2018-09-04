Турция стягивает военную технику к границе с Сирией

Турецкие военные перебрасывают военную технику к границе с Сирией в приграничной провинции Килис из-за опасений новой волны беженцев. Как сообщает газета Hurriyet, появление большого количества мигрантов может быть вызвано возможной военной операции в сирийском Идлибе.

Издание уточняет, что в направлении поселка Эльбейли через Килис в направление границы с Сирией утром 4 сентября проехали восемь транспортных средств, перевозящих танки и гаубицы.

Также Турция расширила лагерь беженцев Атме на сирийской стороне границы и укрепила 12 наблюдательных пунктов по контролю за зоной деэскалации в Идлибе.