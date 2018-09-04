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Москва, 04.09.2018

Украина будет закупать оружие у США по новым правилам

«Expert Online» 2018
  • Украина будет закупать оружие у США по новым правилам
Global Look Press/Serg Glovny

Министерству обороны Украины могут разрешить напрямую сотрудничать с Пентагоном по вопросам закупки вооружения из США. Об этом сообщил, секретарь комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник.

«Мы внесем законопроект, который позволит министерству обороны быть напрямую импортером техники и вооружений с США, минуя спецэкспортеров», — рассказал Винник.

Он отметил, что подобное сотрудничество «с Пентагоном, с госдепартаментом США» относительно поставок военной техники имеет стратегическое значение для страны.

Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина подала в официальный запрос Вашингтону на покупку систем противовоздушной обороны стоимостью 750 миллионов долларов за одну единицу.

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