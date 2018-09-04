В Германии сравнили предстоящие учения в России с крупнейшими операциями Второй мировой войны

Военные учения «Восток-2018», которые должны стартовать в России 11 сентября, вызвали активное обсуждение в западной прессе. В частности, издание Handelsblatt, по размаху и задействованным военным ресурсам сравнило их с крупнейшими операциями Второй мировой войны.

В первую очередь иностранных экспертов впечатлило количество задействованных в маневрах военнослужащих и 36 тысяч единиц техники, среди которых самолеты и вертолеты.

«Россия на учениях развернет осенью 300 тысяч солдат, почти треть общей численности войск», - сообщает издание.

Автор также пишет, что точная цель учений не сообщается. Есть данные, что будет отрабатываться подвижная и маневренная оборона, и переход в контрнаступление.

«Такой маневр людьми сравним только с огромными военными операциями во время Второй мировой войны», - продолжило СМИ.

При этом на недавних учениях НАТО в Прибалтике было задействовано всего 10 тысяч военнослужащих альянса. К предстоящим учениям «Trident Juncture», которые намечены на октябрь текущего года в водах Норвегии будет привлечено 40 тысяч военных, сообщает издание.

Уточняется, что маневры пройдут при поддержке китайских и монгольских военных ведомств.

Напомним, что учения «Восток-2018» пройдут с 11 по 15 сентября, при участии войск Восточного и Центрального военных округов России, Северного флота, всех соединений и воинских частей ВДВ, самолетов Дальней и Военно-транспортной авиации.