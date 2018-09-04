В Госдуме предложили изменить правила выдачи потребкредитов

Анатолий Аксаков – председатель комитета по финансовому рынку – нижней палаты российского парламента – считает, что пришло время изменить правила выдачи потребительских кредитов населению.

По его мнению, выдачу потребкредитов на крупные суммы необходимо привязать к величине семейного дохода, передаёт РИА Новости.

«Возможны новые требования к заемщикам, чтобы дестимулировать закредитованность. Мы готовим сейчас решение, связанное с соотношением семейного дохода и платежей по кредиту», – заявил Аксаков.

Он подчеркнул, что уже на осенней сессии Госудмы законопроект будет внесён, а на данный момент над ним проходит работа.

Ранее сообщалось, что в Центробанке обеспокоены резким ростом необеспеченных потребкредитов. При этом, по данным Минэкономразвития РФ, долги россиян по кредитам превысили рост зарплат в 2 раза.