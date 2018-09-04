В Минпромторге рассказали, отразится ли ослабление рубля на промышленности РФ

Денис Мантуров – глава Минпромторга – рассказал журналистам, отразится ли текущее ослабление рубля на российской промышленности.

По его мнению, нынешний курс нацвалюты, который просел в августе по отношению к доллару (на 7,5%) и евро (на 6,7%), не является драматическим, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что ряд компаний успели подготовиться к нынешней ситуации на валютном рынке.

«Удешевление рубля произошло, но не драматическое. Кто-то этого ожидал, кто-то это прогнозировал, кто-то формировал складские запасы. Никакого драматизма на сегодняшний день пока нет», – резюмировал Мантуров, добавив, что таких обращений, как это было в кризисном 2014 году, от производителей не поступало.

Ранее сообщалось, что утром 4 сентября на торгах московской биржи рубль снижался к доллару и прибавляет к евро.