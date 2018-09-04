Верховный суд Греции постановил выдать россиянина Винника России

Верховный суд Греции постановил выдать россиянина Александра Винника России по второму запросу Генпрокуратуры. Об этом сообщает РИА «Новости». Письменное решение суд выдаст 14 сентября.

Ранее сообщалось, что суд в Салониках принял решение об экстрадиции Винника на территорию России. Агентство подчеркивает, что российский гражданин согласен с экстрадицией в Россию.

Тем не менее Верховный суд Греции также рассмотрит запрос об экстрадиции Винника от Франции.

Александр Винник обвиняется в США в отмывании от $4 до $9 млрд через криптовалютную биржу. По запросу США Винник был задержан в Греции в июле в 2017 года, американские власти также настаивают на экстрадиции.

Французская сторона, в свою очередь, утверждает, что с 1 января 2016 года по 14 июня 2018 года Винник на территории Франции занимался вымогательством и отмыванием денег, при этом он состоял в преступной группировке.

Ранее Bloomberg сообщил, что власти США рассчитывают получить у Винника информацию о якобы имеющем место "русском следе" в истории со взломом сервера Демократической партии в 2016 году в связи с подозрениями, что россиянин мог быть причастен к организации финансирования хакеров с помощью криптовалюты.

Адвокат Тимофей Мусатов перед заседанием Верховного суда Греции заявил, что происходящее вокруг дела россиянина Александра Винника нельзя назвать иначе, как совместной спецоперацией Франции и США с целью "заполучить его голову".

Он напомнил, что при рассмотрении дел по экстрадиции суд не рассматривает суть обвинений. Мусатов заявил также, что российского гражданина намеревались допросить, не уведомив об этом консула.

"Это неуважение к гражданину другой страны и к законам своей страны. Задача стоит выше закона. А задача — получить голову Александра Винника. Это как голова профессора Доуэля", — сказал адвокат в интервью РИА Новости.

Окончательное решение об экстрадиции примет министр юстиции Михалис Калогиру, однако для исполнения европейского ордера его решение не требуется.