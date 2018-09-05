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Москва, 05.09.2018

Британскому флоту предрекли катастрофу

«Expert Online» 2018

Экс-начальник штаба ВМС Великобритании лорд Алан Уэст считает, что брексит настолько ослабит военно-морские силы королевства, что они не смогут защищать от потенциального агрессора даже территориальные воды Британских островов. Пессимистические настроения дали основания Уэсту назвать ситуацию близкой к катастрофе. Об этом пишет Independent.

По мнению Алана Уэста, в бедственном положении британского флота, еще какое-то столетие назад позволявшего Британии безраздельно править морями, виноваты как субъективные причины (отсутствие четкого и единого командования и т.д.), так и объективные экономические причины, не позволяющие британским адмиралам заказывать необходимое количество новых кораблей.

О продолжающемся упадке военного флота Ее Величества, считает Алан Уэст, красноречиво говорит хотя бы следующий факт: после выхода из Евросоюза у ВМС Великобритании просто не хватит кораблей для самостоятельного патрулирования исключительной экономической зоны Соединенного Королевства.

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