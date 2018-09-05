Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 05.09.2018

ДНР: Киев готовит операцию по дестабилизации в республике

«Expert Online» 2018

Михаил Попов – пресс-офицер министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) – заявил, что Киев после убийства Александра Захарченко подготовил спецоперацию по дискредитации руководства ДНР и дестабилизации ситуации на территории республики.

По данным МГБ, в последние дни спецслужбы Украины значительно повысили активность, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую обстановку в ДНР, передаёт РИА Новости.

При этом Попов утверждает, что речь идёт об информационной спецоперации.

«Её цель – дискредитация руководства и правоохранительных органов ДНР. При этом проводимые спецслужбами мероприятия направлены как на жителей Украины, так и на дезинформацию международного сообщества, нагнетанию панических настроений и понижению уровня доверия к государственным структурам республики», – подчеркнул пресс-офицер министерства госбезопасности ДНР.

Кроме того, он добавил, что учитывая оперативность и высокий уровень взаимодействия между спецслужбами «незалежной» и подконтрольными им СМИ, можно сделать вывод о тщательном и долговременном планировании операции, сигналом к началу которой стало убийство главы ДНР Захарченко.

«МГБ призывает жителей ДНР не поддаваться на информационные провокации украинских и иных зарубежных медиаресурсов», – резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России в контактной группе в Минске по Донбассу Борис Грызлов заявил, что расследование убийства главы ДНР Александра Захарченко должно вестись открыто с обязательным привлечением участников минского процесса.

Напомним, Захарченко погиб при взрыве, который прогремел в центре Донецка в кафе «Сепар» вечером 31 августа.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Захарченко, подчеркнув, что организаторы и исполнители этого подлого убийства понесут заслуженное наказание.

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    2. Курс доллара могут обрушить
      Курс доллара могут обрушить
    3. Курс доллара готовят к жесткой посадке
      Курс доллара готовят к жесткой посадке