ДНР: Киев готовит операцию по дестабилизации в республике

Михаил Попов – пресс-офицер министерства госбезопасности (МГБ) Донецкой народной республики (ДНР) – заявил, что Киев после убийства Александра Захарченко подготовил спецоперацию по дискредитации руководства ДНР и дестабилизации ситуации на территории республики.

По данным МГБ, в последние дни спецслужбы Украины значительно повысили активность, пытаясь дестабилизировать общественно-политическую обстановку в ДНР, передаёт РИА Новости.

При этом Попов утверждает, что речь идёт об информационной спецоперации.

«Её цель – дискредитация руководства и правоохранительных органов ДНР. При этом проводимые спецслужбами мероприятия направлены как на жителей Украины, так и на дезинформацию международного сообщества, нагнетанию панических настроений и понижению уровня доверия к государственным структурам республики», – подчеркнул пресс-офицер министерства госбезопасности ДНР.

Кроме того, он добавил, что учитывая оперативность и высокий уровень взаимодействия между спецслужбами «незалежной» и подконтрольными им СМИ, можно сделать вывод о тщательном и долговременном планировании операции, сигналом к началу которой стало убийство главы ДНР Захарченко.

«МГБ призывает жителей ДНР не поддаваться на информационные провокации украинских и иных зарубежных медиаресурсов», – резюмировал Попов.

Ранее сообщалось, что постоянный представитель России в контактной группе в Минске по Донбассу Борис Грызлов заявил, что расследование убийства главы ДНР Александра Захарченко должно вестись открыто с обязательным привлечением участников минского процесса.

Напомним, Захарченко погиб при взрыве, который прогремел в центре Донецка в кафе «Сепар» вечером 31 августа.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Захарченко, подчеркнув, что организаторы и исполнители этого подлого убийства понесут заслуженное наказание.