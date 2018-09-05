Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg

Курс доллара перешел к резкому снижению к британскому фунту и евро после сообщения Bloomberg о том, что Германия и Великобритания достигли соглашения по ключевым положениям соглашения о Brexit.

Курс британского фунта резко подскочил вверх, прибавляя в моменте порядка 1%, до $1.2958, на фоне появление информации, что Германия пошла на уступки Лондону и сменила требования к сделке по Brexit. Ранее фунт снижался к доллару на протяжении четырех дней подряд.

Курс доллара также резко снижается к евро, торгуясь к 18:00 мск на уровне $1.1624. В начале дня пара торговалась на уровне 1.1547. Индекс доллара снизился на 0,28% до 95,10.

Официального подтверждения новости не последовало, но трейдеры не упустили возможность заработать на продаже дорогого доллара.

Ранее, правительство Германии заявило, что давно ведет подготовку ко всем возможным сценариям выхода Великобритании из Евросоюза. Об этом заявила в среду на брифинге в Берлине представитель кабмина ФРГ Ульрике Деммер.

"Мы ко всему готовы, - сказала она. - Правительство ФРГ ведет подготовку ко всем сценариям Brexit с лета 2016 года".

Курс рубля не отреагировал на внешнюю динамику, находясь под давлением отмены аукциона ОФЗ. Курс доллара укрепился к вечеру 5 сентября на 24 копейки до 68,35 рубля.