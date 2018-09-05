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Москва, 05.09.2018

Евросоюз одобрил продление антироссийских санкций

«Expert Online» 2018

Представители стран Европейского союза одобрили продление ещё на 6 месяцев санкций против российских физических лиц и компаний.

Такое решение было принято в среду, 5 сентября в ходе планового заседания комитета постоянных представителей стран ЕС, передаёт РИА Новости.

В частности, на этом заседании обсуждались меры противодействия России в связи с «подрывом суверенитета Украины».

Наша справка

Индивидуальные санкции против граждан России и Украины, которых ЕС обвиняет в подрыве территориальной целостности и суверенитета Украины, были введены ещё в марте 2014 года. С тех пор они регулярно продлеваются на 6 месяцев.

Их список постоянно расширялся, как за счёт граждан Украины, руководителей ДНР и ЛНР, а также представителей ополчения, так и за счёт политических и общественных деятелей и юридических лиц РФ. В настоящее время в списке фигурируют 154 человека и 44 организаций.

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