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Москва, 05.09.2018

Глава МИД Франции: мы больше не намерены платить Польше и Венгрии

«Expert Online» 2018

Франция не намерена продолжать финансировать Венгрию и Польшу, заявил министр иностранных дел страны Жан-Ив Ле Дриан. По его словам, эти страны ЕС проводят популистскую политику и не считаются с интересами других членов сообщества, сообщает Euroaktiv.

Выступая на ежегодной конференции французских послов, глава МИД Пятой Республики сказал, что Париж и Берлин намерены выработать общую позицию по миграции до саммита ЕС в Зальцбурге, запланированного на 20 сентября.

«Мы не можем оставить эту тему (ситуацию с миграцией в ЕС) для популистов, торговцев заблуждениями», - сказал он, добавив, что каждое государство ЕС имеет право выбирать себе лидеров по своему усмотрению, но европейские ценности не согласуются с политикой правительств, которые не уважают основополагающие принципы и считают, что они ничем не обязаны другим члена сообщества.

Он подчеркнул, что эти страны (имея ввиду Польшу и Венгрию) в основном используют «утилитарный подход к Союзу и выбирают только то, что в их интересах, особенно, когда речь заходит о денежных переводах».

«Мы не готовы продолжать платить за эту Европу, это должно быть ясно сказано», - резюмировал он.

Отмечается, что в рамках рассмотрения бюдета ЕС планируется урезать субсидии Польше на 23%.


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