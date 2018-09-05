США признали наличие террористов в Идлибе

Вашингтон разделяет обеспокоенность Москвы по поводу присутствия террористов в провинции Идлиб, на которую готовится наступление правительственных сил Сирии. Об этом заявил глава внешнеполитического ведомства Америки Майк Помпео, сообщает РИА Новости.

«Это верное утверждение (слова Кремля о террористах в Идлибе),- признал госсекретарь Помео.- Мы разделяем их озабоченность по поводу терроризма, исходящего из северной, северо-западной части Сирии. Мы абсолютно согласны с ними, что в этих местах есть террористы и что нужно ими заняться, чтобы они не занимались экспортом терроризма по всему миру».

США, по словам Майка Помпео, «с удовольствием будут работать по вопросу терроризма в этом месте».

Но при этом госсекретарь США также напомнил об обеспокоенности Вашингтона тем, что в результате наступления на Идлиб может погибнуть много мирного населения и может быть использовано химическое оружие. Американцы продолжают утверждать, что применить химоружие собираются правительственные силы. Российская сторона неоднократно заявляла о подготовке провокации с применением химического оружия боевиками при помощи западных спецслужб.