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Москва, 05.09.2018

В России вскрыт новый способ кражи денег с карт

«Expert Online» 2018
  • В России вскрыт новый способ кражи денег с карт
Из открытых источников

В России обнаружена новая преступная схема по краже денег с карт россиян, передают «Известия» со ссылкой на компанию Zecurion, которая специализируется на кибербезопасности.

Сообщается, что мошенники для начала отправляют потенциальным жертвам SMS со ссылкой на федеральный закон, согласно которому карта подлежит блокировки из-за подозрительной последней операции. В конце сообщения делается предложение перезвонить по указанному номеру телефона. Если владелец перезванивает, то его просят подтвердить трансакцию и назвать персональные данные. Если человек сообщает, то лишается денег.

Сообщается, что с помощью новой схемы преступникам уже удалось завладеть в общей сложности двумя миллионами рублей, обмануто более ста человек.

Успешность новой преступной схемы эксперты объясняют тем, что мошенникам удается отслеживать и мастерски копировать реальные изменения в работе банков.

В завершении аналитики напоминают, что клиенты банков не обязаны никому, включая сотрудников этих организаций, сообщать пароли и любую другую личную информацию.

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