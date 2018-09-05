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Москва, 05.09.2018

На Украине разгорается скандал из-за Гитлера

«Expert Online» 2018

Вадим Рабинович – депутат Верховной Рады Украины, лидер партии «За жизнь» – заявил, что подаёт в суд на спикера парламента «незалежной» Андрея Парубия из-за его высказываний об Адольфе Гитлере.

Как напоминает РИА Новости, недавно в эфире одного из украинских телеканалов Парубий назвал Гитлера «самым большим» демократом. При этом спикер Рады подчеркнул, что он сам изучал прямую демократию «на научном уровне», призвав не забывать «вклад» фюрера в её развитие.

По мнению Рабиновича, заявление Парубия открыло все карты: «Он сказал, что надо изучать и внедрять на Украине прямую демократию, носителем которой является Адольф Гитлер, которого он научно изучал и которого надо признать героем».

Лидер партии «За жизнь», сказал, что убеждён - Украине с фашистами не по пути. Поэтому он подаёт в суд на Парубия за пропаганду фашизма, которая запрещена в «незалежной».

Помимо этого, он собирается обратиться ко всем посольствам европейских стран, в первую очередь в Германии, с просьбой дать оценку действиям киевских властей и лично спикера Верховной Рады.

При этом Рабинович, убеждён, что Парубий должен уйти в отставку и извиниться перед народом за свои высказывания.

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