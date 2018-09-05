Эксперты ожидают к зиме рост цены на нефть до $90

Аналитики компании Energy Aspect предрекли ценовой скачок нефти до $90 за баррель уже к зиме этого года. Их выводы основаны на возростающем спаде производства в Венесуэле, а также санкциях США, которые вступят в силу в ноябре в отношении Ирана.

По словам эксперта компании Амриты Сен, из-за падения поставок рынок подвергнется давлению, что может заставить дорожать сырье уже к ноябрю.

«По мере того, как рынок начнет терять иранские баррели, можно будет увидеть цены на WTI и Brent в районе 85 долларов и 95 долларов соответственно», - подтвердил прогнозы коллеги аналитик компании Again Capital Джон Килдаф.

В России прогнозы более оптимистичны, так президент Союза нефтегазопромышленников России Геннадий Шмаль считает, что среднегодовая цена за баррель нефти по итогам 2018 года ожидается на уровне 70 долларов.

Напомним, нефть начала дорожать с конца августа текущего года, когда участникам рынка стало очевидно, что санкций против Ирана не избежать. Многие компании уже сворачивают контракты с Тегераном, опасаясь финансовых потерь.