Об отношениях с Беларусью пора сказать правду

Относительно небольшое количество стран можно назвать союзниками России. Украинский кризис и открытая конфронтация с Западом стали серьезным испытанием для таких отношений и делают каждого партнера Москвы особенно ценным. Одним из них является Беларусь. Эта бывшая советская республика участвует во всех российских интеграционных проектах на постсоветском пространстве, занимает третье место среди торговых партнеров РФ (после ЕС и Китая), а ее вооруженные силы формируют вместе с российскими коллегами Региональную группировку войск и Единую региональную систему ПВО. Согласно опросам общественного мнения, граждане России и Беларуси регулярно относят государства друг друга к числу наиболее дружественных. Статья публикуется в рамках партнерства с Российским советом по международным делам (РСМД).

Кризис лета 2018 года

Несмотря на столь разностороннее взаимодействие, его неотъемлемой составляющей являются регулярные кризисы. Они давно воспринимаются экспертами как нечто само собой разумеющееся. Лето 2018 года стало очередным сложным периодом во взаимоотношениях двух стран. В этот раз в адрес российских партнеров было предъявлено сразу несколько претензий — от обвинений в попытках приватизации Россией победы в Великой Отечественной войне до «недобросовестной конкуренции» в торгово-экономических отношениях. Как правило, инициатором конфликтов выступает белорусское руководство, а результатом становится решение той или иной проблемы путем двустороннего торга. Именно такая тактика позволяет белорусскому президенту из года в год отвоевывать себе сужающееся пространство для маневра в отношениях с Россией. На современном этапе Минск беспокоит установление Россией пограничного контроля на российско-белорусской границе, цена на газ, условия поставок нефти в Беларусь после завершения «налогового маневра» в российской нефтяной отрасли, а также будущее кредита, запланированного на 2019 год.

Россия и «белорусское экономическое чудо»

Особую остроту ситуации придают трудности, с которыми уже не один год сталкивается белорусская экономика. Они вызваны совокупностью внутренних и внешних факторов и проявляются в разных формах — от проблем со сбытом белорусской продукции до снижения реальных доходов населения. Попытки формирования «новой» экономики параллельно со старой, нагруженной социальными обязательствами, несмотря на локальные успехи (например, опыт Парка высоких технологий), не меняют ситуации принципиальным образом. Ключевыми причинами являются плановый характер белорусской экономики, ее технологическое отставание, а также высокая зависимость от одного ключевого рынка сбыта. Экономика страны носит явный экспортоориентированный характер, при этом более половины всей белорусской внешней торговли приходится на Россию.

Торгово-экономические отношения с Россией являются неотъемлемым элементом «белорусского экономического чуда». Со второй половины 1990-х гг. в республике сложилась социально-экономическая модель, гарантировавшая белорусам скромный, но стабильный доход и другие социальные блага. Государство сохранило контроль над крупнейшими промышленными предприятиями, обеспечив занятость населению. Продукция этих предприятий шла, преимущественно, на российский рынок. Следует отдать должное руководству республики — его особое внимание всегда было сфокусировано на продвижении белорусской продукции на внешних рынках. Можно говорить о своеобразной «экономизации» внешней политики страны. Так, ключевой задачей послов, по мнению президента Александра Лукашенко, является продвижение белорусского экспорта.

Здесь же можно отметить и впечатляющую активность белорусского руководства по продвижению продукции в российские регионы. Республика Беларусь имеет совместные рабочие группы по сотрудничеству более чем с 40 субъектами РФ. С 1990-х гг. действуют соглашения о сотрудничестве не только между отдельными регионами двух стран, но и между российскими регионами и Советом министров Республики Беларусь. Во всех крупных городах России можно увидеть белорусские торговые сети и фирменные магазины. Помимо торговли, Беларусь также продвигает промышленную кооперацию с российскими регионами. Впрочем, у этой кооперации есть своя специфика. В подавляющем большинстве случаев речь идет о сборке на территории того или иного субъекта РФ белорусской продукции (лифтов — в Санкт-Петербурге, тракторов — в Череповце и т.д.). То есть, фактически, такая кооперация нацелена на продвижение белорусского экспорта.

Сделано в Беларуси

В России у белорусских товаров сложился особый имидж. Продукты питания до сих пор считаются натуральными и качественными, техника — простой в эксплуатации и недорогой. Популярность белорусских товаров приводила даже к открытию в ряде российских городов соответствующих «фейковых» магазинов. Так, в Санкт-Петербурге после открытия в рамках договоренности между Правительством РБ и Администрацией Санкт-Петербурга сети магазинов белорусских продуктов «Белорусский гостинец» появились «поддельные» магазины под аналогичным брендом. Несмотря на то, что постепенно популярность слогана «сделано в Беларуси» среди российских потребителей снизилась, белорусские товары до сих пор занимают здесь свою нишу. При этом, говорить о том, что российские товары более конкурентоспособны, чем белорусские, или наоборот, было бы некорректно. В обоих случаях продукция характеризуется невысокой технологичностью в сравнении с западными аналогами. Более высоким качеством и сложностью отличается продукция совместных предприятий с крупными зарубежными компаниями (белорусский вариант) или филиалов транснациональных компаний, локализовавших свое производство на территории соответствующей республики (российский вариант). Так, белорусские производители зачастую указывают на то, что в России они конкурируют с крупными мировыми производителями (например, белорусский «Атлант» и итальянский «Индезит»).

Одной из претензий, высказанных в августе 2018 года белорусским руководством российской стороне, стало обвинение в «недобросовестной конкуренции». Заявление было сделано в ходе посещения Александром Лукашенко ОАО «Гомсельмаш», являющегося одним из крупнейших поставщиков сельскохозяйственной техники на российский рынок. В ряде случаев, белорусская техника, благодаря государственным субсидиям и системе поддержки экспорта, оказывается дешевле российской. При этом она также включена в российские федеральные программы лизинга. Доступ же российской техники на белорусский рынок, напротив, затруднен. Естественно, такая ситуация приводит к конфликтам и попыткам российских производителей отвоевать долю рынка обратно.

В целом, препятствия в доступе на рынки для продукции друг друга есть и в России, и в Беларуси. Различается риторика политического руководства. Образ президента А. Лукашенко как сильного хозяйственника предполагает его личное участие в решении проблем крупнейших экспортных предприятий республики. Российское же руководство предпочитает воздерживаться от резких заявлений по техническим сюжетам, предоставляя обязательство по их решению бюрократии и бизнесу. При этом ограничения в доступе товаров на белорусский рынок вполне реальны. Так, российское Минэкономразвития приводит перечень, состоящий из более чем десятка таких барьеров. Среди них ограничения доступа российских производителей автобусов и сельскохозяйственной техники при участии в закупках по договорам лизинга, существование ассортиментных перечней товаров для различного вида продовольственных и непродовольственных торговых объектов и предприятий общественного питания. Еще один пример — действующая на территории Республики Беларусь льготная ставка НДС для сельскохозяйственной продукции, произведенной в стране (10% вместо стандартных 20%).

Социальный контракт под угрозой

При всей активности по продвижению экспорта, существующая в Республике Беларусь экономическая модель в силу своих же структурных особенностей дает сбои. Не становится неожиданностью, когда крупнейшие промышленные предприятия страны заканчивают отчетный год с убытками и большой кредитной задолженностью, а на складах скапливается продукция на несколько месяцев вперед. При этом остановка любого крупного предприятия и сокращение работников будут означать обострение социальной напряженности. Государство, как основной владелец крупнейших промышленных предприятий страны, гарантирует трудоустройство, заработную плату и базовые социальные гарантии. В этом заключается социальный контракт между властью и населением.

В последние годы властям становится все сложнее выполнять его условия. Это неизбежно сказывается на рейтингах президента и на устойчивости политического режима. При этом предпринимаемые руководством страны меры не всегда достигают цели, вызывая еще большую напряженность в обществе. Такова, в частности, ситуация с Декретом Президента №3 «О предупреждении социального иждивенчества». Декрет предусматривает введение так называемого «сбора за тунеядство», взимаемого с неработающих граждан для финансирования государственных расходов. Инициативы вызвала серьезное общественное сопротивление — дошло до выступлений в отдельных городах в феврале 2017 года.

В этом контексте стоит рассматривать и недавнюю показательную отставку руководства белорусского правительства и ряда высших чиновников. Очевидно, что Президент не только демонстрирует электорату намерение бороться с коррупцией, но и предпринимает попытки повышения эффективности управленческой системы. Пример Армении, где в ходе народных волнений весной 2018 года к власти пришла оппозиция, также, очевидно, вызывает в Минске определенные опасения.

Новая российская политика в отношении Беларуси?

В этих условиях поддержка со стороны России имеет для белорусского руководства принципиальное значение. Неслучайно президент А. Лукашенко, апеллируя к Москве, говорит о том, что России нужна стабильная Беларусь. Одновременно Минск активно налаживает отношения со странами Запада, поддерживая переговорную площадку по украинскому кризису, и более широко — по диалогу между Западом и Россией. Как известно, Европейский союз под влиянием конфронтации с Москвой и разрастающихся по периметру его границ кризисов снял в 2015-2016 гг. санкции в отношении подавляющего большинства лиц и компаний Республики Беларусь. Вместе с тем, акцент на налаживании конструктивных отношений не привел к серьезному улучшению инвестиционных и торгово-экономических перспектив Республики Беларусь на западном направлении. В 2017 году она не смогла получить кредит от Международного валютного фонда, требовавшего структурных реформ в виде сокращения доли государственного сектора в экономике и повышения тарифов ЖКХ. Китай активно инвестирует в белорусскую экономику (производство автомобилей, создание Индустриального парка «Великий камень») в последние годы, однако эти средства выделяются под конкретные проекты и не могут быть использованы для стабилизации макрофинансовой ситуации или выплаты внешнего долга республики.

Россия остается ключевым возможным займодателем. Со сменой руководства России в 2000 году политика в отношении Республики Беларусь постепенно приобретала все более наступательный характер. Москва чаще стала выставлять те или иные требования в обмен на льготные цены на энергоносители и кредиты. Говоря об очередном кризисе в российско-белорусских отношениях весной 2017 года, эксперты даже указывали на новый этап в этих отношениях, именуя его переходом «от авансов к предоплате». В этом ключе можно рассматривать и затягивание Москвой решения о предоставлении Республике Беларусь кредита в размере до 1 млрд долл., который планируется потратить на погашение белорусского внешнего долга в 2019 году. Для Минска ситуация особенно болезненна с учетом намерения России прекратить беспошлинные поставки нефтепродуктов в Республику Беларусь. Вместе с тем мягкости российского руководства не способствует и сложная экономическая и финансовая ситуация в самой России.

Исходя из этого, назначение нового российского посла (Михаила Бабича) в Минске, одновременно являющегося и специальным представителем Президента РФ по развитию торгово-экономических отношений с Республикой Беларусь, следует рассматривать как стремление внимательно отслеживать все детали и сложности повестки российско-белорусских отношений непосредственно на месте. После событий в Армении внимание Москвы будет сосредоточено, помимо прочего, на недопущении дестабилизации политической ситуации в Беларуси, при условии, что страна продолжает движение в фарватере существующих интеграционных структур под эгидой России. Очевидно, что Беларусь получит требуемую финансовую поддержку, вряд ли стоит беспокоиться и о перспективах продолжения белорусского участия в ЕАЭС.

Будущее Евразийского экономического союза

Практически вся взаимная торговля Беларуси в рамках Евразийского экономического союза приходится на одно государство — Россию (97-98%) [1]. Белорусское руководство регулярно критикует Евразийский союз. При этом критика практически всегда касается именно проблематики российско-белорусского торгово-экономического сотрудничества в рамках этого объединения. Прозвучавшие летом 2018 года претензии к ЕАЭС полностью вписываются в сложившуюся практику. «Четыре свободы», действительно, не реализуются в Союзе в полной мере, сохраняются различные барьеры на пути свободной торговли, таможенное пространство фрагментировано, фактически отсутствуют единая торговая и промышленная политики. Однако свой вклад в такую ситуацию вносят все члены ЕАЭС, включая Республику Беларусь. При этом, если мы исходим не из некоей идеальной картины, а из существующей политической и экономической реальности в странах-участницах, Евразийский союз довольно-таки полно использует имеющиеся ограниченные возможности.

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В ближайший год не стоит ждать от Республики Беларусь резкого отказа от обязательств в рамках Евразийского экономического союза. Такой отказ, будучи напрямую связанным с торгово-экономическим взаимодействием с Россией, равносилен самоубийству. В то же самое время звучавшие в ходе обострения двусторонних отношений летом 2018 года сюжеты сохраняют свою актуальность. Речь идет об условиях поставки российской нефти в Республику Беларусь в 2019 году, о цене на газ, о пограничном контроле на российско-белорусской границе, а также о перспективах кредитования как по двусторонней линии, так и по линии Евразийского фонда стабилизации и развития. Серьезное влияние на перспективы белорусской экономики будет и дальше оказывать непростая экономическая и финансовая ситуация в самой России. Россия в свою очередь, несмотря на довольно жесткую позицию в отношении Беларуси, также не может себе позволить рисковать одним из немногих союзников. Оглядываясь на недавние события в Армении и на череду произошедших ранее «цветных революций» в других постсоветских республиках, Россия будет и дальше делать ставку на поддержание устойчивости белорусского режима.