С какого уровня последует гигантский нефтяной крах

По оценкам компании Energy Aspect, уже зимой 2018 года нефть будут покупать по 90 долларов за баррель. Другие зарубежные аналитики прогнозируют 95 долларов за баррель нефти Brent.

Спад производства «черного золота» в Венесуэле, а также санкции в отношении Ирана приведут к нехватке энергоресурсов на мировом рынке, что спровоцирует подъем стоимости нефти к 90 долларам за баррель к нынешней зиме. Как пишет «Российская газета» со ссылкой на мнение аналитиков компании Energy Aspect, нефть может начать дорожать уже к ноябрю.

Издание цитирует эксперт этой компании Амриту Сен: очень скоро рынок подвергнется давлению из-за падения поставок. "По мере того, как рынок начнет терять иранские баррели, можно будет увидеть цены на WTI и Brent в районе 85 долларов и 95 долларов соответственно", – добавил аналитик Again Capital Джон Килдаф.

В конце августа стоимость "черного золота" выросла на мировых рынках на 1,7%. Так, контракты на нефть марки Brent с поставкой в октябре 2018 года заключались по цене 76,01 доллара за баррель. Средняя стоимость нефти российской марки Urals в январе-августе 2018 года составила 69,73 доллара за баррель.

«Мы уже делали расчёт, что при жёстком сценарии вокруг Ирана целевая цена барреля – 140 долларов (но это подразумевает перекрытие Ормузского пролива, что в продолжительном варианте маловероятно). Всё, что рассматривается как более мягкий (и более вероятный) сценарий – действительно соответствует ценовому диапазону от нынешних 80 до вышеупомянутых 140 долларов за баррель, и консервативное значение лежит возле 90-95 долларов за баррель», – говорит эксперт Международного финансового центра Владимир Рожанковский.

Впрочем, указывает он, помимо иранского фактора в направлении укрепления нефти действует ряд других факторов. Во-первых, американские «сланцевики» после череды нескольких громких банкротств сейчас поддерживают кредитную дисциплину, что может привести к более низким, чем ожидалось, уровням добычи. Далее, ОПЕК и Россия продемонстрировали решимость и заложили основу для долгосрочного управления рынком, что может сдержать поставки на долгие годы. И, наконец, с запасами США творится какая-то свистопляска – то они бешено падают, то – стремительно растут, чего не наблюдалось долгие годы, когда цена на нефть была низкой. Такая разболтанная логистика также ведёт к желанию трейдеров сгладить перепады, что действует в направлении увеличения спроса.

Соотношение реальных объемов спроса и предложения оказывает не столь большое влияние на рынок нефти, как политические факторы, полагает, в свою очередь, аналитик «Алор Брокер» Алексей Антонов. ФРС США взяла курс на повышение резервной ставки, и это уже сейчас привело к тому, что доллар укрепляется по отношению к основным валютам, и, прежде всего, к валютам развивающихся стран.

Индекс доллара находится на отметке 95.5, это очень близко к 5-летним максимумам, и, скорее всего, он превысит 100 пунктов в течение года. Доходность 10-летних US Treasuries составляет 2.9%, это очень много, а будет еще выше, считает аналитик. Дорогой доллар всегда означал относительно дешевую нефть, потому что это связано не только с макроэкономикой, и с политикой. Дорогой доллар означает растущее влияние США в мире, означает, что капиталы стремятся в экономику США и долларовые инвестиционные инструменты, а США в роли мирового гегемона начинают все сильнее влиять на внутреннюю политику остальных стран, в том числе и нефтедобывающих, а также имеют достаточно средств для развития своих сланцевых проектов, что приведет к росту предложения на рынке нефти и падению цены.

Нельзя забывать и о том, добавляет Алексей Антонов, что технологический прогресс тоже идет своим чередом, многие инновационные компании в сфере энергетики базируются в США. Роль нефти как энергоносителя через 10 лет будет совсем не такой как сейчас, считает аналитик. Этот процесс неизбежен, и ставить на подорожание нефти в таких условиях рискованно, фактически это игра против долгосрочного тренда, говорит он. Санкции против Ирана не вечны, да и страна за последние годы показала опыт успешной адаптации к санкционному давлению, Иран будет продавать нефть через посредников, будет продавать нефть в Китай и большой просадки в объемах экспорта не будет. Так что, уверен Алексей Антонов, цена на Brent на расстоянии полугода скорее будет стремиться вернуться на отметку 60 долларов за баррель, заключает он.

К таким опасениям стоит прислушаться, хотя, краткосрочный тренд обозначен аналитиками, по-видимому, достаточно четко. На основе совпадения ряда факторов, играть против которых рискованно, цены, вероятнее всего, пойдут вверх. К каким именно пределам, тут уже, как мы видим, разброс в прогнозах очень большой. 140 долларов за баррель? И это уже было однажды, и именно с этого уровня цена на нефть пережила наибольшее кратное падение за всю историю. Сценарий игры против России в таком направлении – а рынок нефти исторически очень управляем – исключить нельзя.