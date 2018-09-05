Составлен ТОП-3 российских курортов, которые не хотели покидать туристы

Эксперты бронирования жилья Tvil.ru составили ТОП-3 курортных мест России, с которыми не хотелось расставаться туристам после отдыха.

В лидерах один поселок Кубани и два Крыма. Здесь прошедшим летом приезжие задерживались как минимум на две недели.

Первую строчку занял поселок Мирный, расположенный в Ленинском районе. За ним следует село Новоотрадное (Ленинский район, Крым). Замыкает тройку лидеров кубанский поселок Ильич в Темрюкском районе.

В этих поселках туристы задерживались на период от 13 до 15 ночей и потратили на аренду жилья от 1,9 до 3 тысяч рублей в сутки. При этом, как сообщает сервис, первоначально отдыхающие планировали отдыхать на этих курортах 8-10 дней. Например, в Сочи и Анапе отдыхающие задерживались на 9 ночей, в Геленджике - на 8,5 ночей, в Ялте — на 8 ночей, в Алуште — на 8,5 ночей, в Евпатории — на 10 ночей.