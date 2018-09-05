Центробанк преподнёс Минфину неприятный сюрприз

Накануне в Минфине РФ объявили параметры аукциона: инвесторам предложат облигации с постоянным купонным доходом ОФЗ-ПД выпуска 26223 с погашением 28 февраля 2024 года в объёме 15 млрд руб.

Такой незначительный объём размещения подчеркивает осторожность ведомства. При этом заявления главы Центрального банка, сделанные 4 сентября, лишь усугубили ситуацию – впервые за 3 года Эльвира Набиуллина заявила, что регулятор видит факторы для повышения ключевой ставки.

Долговой рынок отреагировал на это достаточно бурно: сводный индекс российских гособлигаций RGBI усилил снижение, опустившись до минимума с декабря 2016 года. В среду, 5 сентября индикатор теряет ещё около 0,4%. Пятилетние ОФЗ 26223 обвалились рекордно за всю историю торгов - на 2,19%, до 91,4% от номинала. Больше 1% потеряли в цене ОФЗ 26221, ОФЗ 26224 и ОФЗ 26225 с погашением 2033, 2029 и 2034 гг. соответственно. Доходность всех выпусков подскочила выше 8,8% годовых, передаёт сетевое издание «Вести. Экономика» со ссылкой на finanz.ru.

По мнению экспертов, это не стало для них неожиданностью – инфляция начала ускоряться, развивающиеся рынки находятся во власти продавцов, а отсутствие намеков на снижение ставки делает вложения в ОФЗ неинтересными.

Ранее сообщалось, что Банк России видит значительное число факторов, говорящих в пользу сохранения ключевой ставки на ближайшем заседании, однако появились факторы в пользу повышения ключевой ставки. Об этом 4 сентября заявила председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции в преддверии Х Глобального форума Альянса за финансовую доступность.

Напомним, в настоящее время ключевая ставка Банка России составляет 7,25% годовых. Ближайшее заседание совета директоров ЦБ состоится 14 сентября. На последнем заседании 27 июля совет директоров Банка России принял решение оставить ключевую ставку без изменений.