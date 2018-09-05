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Москва, 05.09.2018

Учёные рассказали, к каким последствиям для здоровья может привести одна бессонная ночь

«Expert Online» 2018

Японские учёные пришли к выводу, что отсутствие сна даже в течение одной ночи может повлиять на способность печени производить глюкозу и расщеплять инсулин, увеличивая риск развития таких метаболических заболеваний, как стеатоз печени («жирная печень») и сахарный диабет 2-го типа.

Чтобы это установить, исследователи изучали две группы мышей: одной не давали спать в течение 6 часов каждую ночь, а контрольную не ограничивали во сне. При этом у обеих групп был доступ к жирной пище и сладкой воде, пишет журнал American Journal of Physiology.

Уже после первой ночи в той группе, в которой грызунам не давали спать, уровни глюкозы и триглицеридов (жиров) в крови были значительно выше, чем у мышей, которых не лишали сна.

По мнению учёных, повышенные триглицериды напрямую связны с нарушенным биологическим ответом тканей организма на действие инсулина, которая является ведущим фактором риска развития сахарного диабета 2-го типа. Кроме того, ночное бодрствование оказало влияние на ферменты, которые регулируют метаболизм в печени.

Выводы японских исследователей свидетельствуют о том, что необходимо проводить дальнейшие опыты, которые позволят предотвращать развитие метаболических заболеваний, вызванных плохим сном.

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