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Москва, 05.09.2018

В Австрии призвали поменять отношение к России

«Expert Online» 2018

Как пишет в своей статье глава МИД Австрии Карин Кнайсль, Европе необходимо полностью поменять отношение к России. Статью публикует немецком издании Welt.

Министр уточняет, что большинствоздравомыслящих людей в Европе придерживаются аналогичной точки зрения.
В этой связи, Кнайсль напомнила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия должна участвовать в обсуждении вопросов европейской обороны и безопасности.

При этом в Европе не предпринималось попыток по улучшению отношений с Москвой, начиная с 2000 года.

“Диалог между двумя сторонами омрачался различными событиями, включая провозглашение независимости Косово, агрессию Грузии против Южной Осетии, а также воссоединение Крыма с Россией”, - говорится в статье.

Кнайсль уверена, что Евросоюзу пора выбираться из атмосферы недоверия в отношениях с Москвой. В качестве одного из способов налаживания взаимопонимания министр предлагает сделать Россию партнером Европы в Сирии или Йемене.

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