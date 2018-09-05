В Австрии призвали поменять отношение к России

Как пишет в своей статье глава МИД Австрии Карин Кнайсль, Европе необходимо полностью поменять отношение к России. Статью публикует немецком издании Welt.

Министр уточняет, что большинствоздравомыслящих людей в Европе придерживаются аналогичной точки зрения.

В этой связи, Кнайсль напомнила высказывание президента Франции Эммануэля Макрона о том, что Россия должна участвовать в обсуждении вопросов европейской обороны и безопасности.

При этом в Европе не предпринималось попыток по улучшению отношений с Москвой, начиная с 2000 года.

“Диалог между двумя сторонами омрачался различными событиями, включая провозглашение независимости Косово, агрессию Грузии против Южной Осетии, а также воссоединение Крыма с Россией”, - говорится в статье.



Кнайсль уверена, что Евросоюзу пора выбираться из атмосферы недоверия в отношениях с Москвой. В качестве одного из способов налаживания взаимопонимания министр предлагает сделать Россию партнером Европы в Сирии или Йемене.