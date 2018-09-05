В течение следующих двенадцати месяцев в высших эшелонах европейской власти произойдут беспрецедентные перемены.

Еще никогда в истории Евросоюза не приходилось заменять так много высокопоставленных чиновников, как сейчас. И никогда сам процесс замены не был таким сложным и запутанным.

В 2019 году сменятся президенты четырех важнейших институтов ЕС: Еврокомиссии, исполнительной ветви власти; Европейского совета, политического координационного органа; Европейского Центробанка, устанавливающего монетарную политику для большинства членов объединенной Европы, и Европарламента, законодательной власти ЕС. Кроме этого, замене подлежит множество чиновников рангом ниже. Например, заместителя Генерального секретаря НАТО от Европы и т.д.

Брюссель как минимум на год превращается в главное на планете место, где плетутся интриги и строятся сложные политические комбинации. Смена руководства Евросоюза происходит каждые четыре года, но эта отличается от предыдущих наличием ряда важных обстоятельств: Дональда Трампа за океаном, президента главного союзника Европы, который сейчас ведет себя скорее как враг, а не друг; брексита, перехода Италии из одной из наиболее проевропейских стран в разряд одной из наиболее антиевропейских; резкого подъема национализма на востоке континента и т.д.

Наиболее важные решения будут приняты на июньском саммите ЕС в 2019 году, через месяц после выборов в Европарламент. Впрочем, хватит ли для столь серьезного дела одного саммита - большой вопрос. Достаточно вспомнить, что выборы главы ЕЦБ в 1998 г. во время «рабочего ланча» лидеров Союза затянулись на семь часов и плавно перешли в поздний ужин. За прошедшие с тех пор два десятилетия выборы глав Комиссии и Совета стали еще сложнее.

Процесс смены власти в объединенной Европе имеет три главные особенности. Во-первых, все важные изменения в Евросоюзе происходят с согласия Германии и Франции и, собственно говоря, и начинаются в Берлине и Париже. Достичь согласия между двумя первыми экономиками ЕС нелегко, но без него никак не обойтись.

Сейчас уже полным ходом идут частные консультации по двум первым постам: глав ЕЦБ и Еврокомиссии. Все больше слухов о том, что в Берлине, где мечтали посадить в кресло главного европейского банкира немца, передумали и хотят теперь впервые за последние полвека поставить своего человека во главе Еврокомиссии. Одновременно интерес к этому посту в Париже усилился. Это значит, что шансы президента Bundesbank Йенса Вейдманна возглавить ЕЦБ уменьшились, а шансы кого-то из французской пары: президента главного французского банка Франсуа Виллероя де Галхау, или члена правления ЕЦБ Бенуа Кура увеличились.

Конечно, говорить, что Берлин и Париж уже поделили между собой посты глав ЕЦБ и ЕК, преждевременно, но шансы, что француз возглавит главный европейский банк, а немец – исполнительную ветвь власти в ЕС высоки.

Во-вторых, выборный процесс в Европе процесс очень сложный. Выбором президента Еврокомиссии больше не занимаются исключительно лидеры членов Евросоюза. Кандидата должен утвердить еще и Европарламент. Что же касается европарламентариев, то они потребуют, чтобы новый президент ЕК был кандидатом от победившей на майских выборах партии.

Крупнейшая партия в Европарламенте, Европейская народная партия (ЕРР), выберет своего кандидата в ноябре. Пока фаворитом считается лидер немецкой группы в ЕП Манфред Вебер. Среди претендентов на место, занимаемое сейчас Жаном-Клодом Юнкером, называют экс-премьера Финляндии Алекса Стабба и бывшего главу евросоюзовской делегации на переговорах по брекситу Мишеля Барнье.

Либеральная фракция Европарламента скорее всего выдвинет Маргрет Вестагер, которая сейчас отвечает в ЕК за конкуренцию и которой восхищается президент Макрон.

Европейские лидеры, конечно, не прочь взять выборы главы ЕК в свои руки, но это приведет к острому конфликту двух ветвей власти.

В-третьих, в идеале должен соблюдаться принцип баланса, пропорциональности и в отношении географии, и в отношении политики, и в отношении размеров европейских государств. Назначение президента Евросовета – наиболее очевидный способ для лидеров членов ЕС компенсировать моральные и иные обиды за то, что не они выбирают глав ЕЦБ и ЕК. Президента Евросовета выбирают после них и выбирают его исключительно премьер-министры и президенты европейских стран. Сейчас пост, созданный в 2009 году, занимает бывший польский премьер Дональд Туск.

Президент Евросовета, конечно, далеко не свадебный генерал, но все же по значимости его пост уступает посту президента Еврокомиссии. Это значит, что, как минимум, на этот пост могут претендовать не только европейские тяжеловесы, но и страны поменьше. В списке возможных кандидатов на пост президента ЕС бывший глава правительства Ирландии Энда Кенни, литовский президент Даля Грибаускайте и экс-премьер Дании Хелле Торнинг-Шмитт.

Кстати, женщины ни Еврокомиссию, ни Евросовет ни ЕЦБ еще никогда не возглавляли. Что касается Европарламента, то в его истории были два президента в юбках. Такое гендерное неравенство не очень соответствует принципам равноправия полов, проповедуемым в Европе, поэтому многие европейцы считают, что пришла пора отказаться от патриархата.

Есть и еще одна интрига предстоящей смены власти в ЕС в 2019 году. На заключительном этапе своей политической карьеры Ангела Меркель вполне может захотеть занять какой-нибудь из высших постов в объединенной Европе.