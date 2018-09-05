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Москва, 05.09.2018

В Киеве рассказали, чем опасно прекращение договора о дружбе с Россией

«Expert Online» 2018

Как заявил в интервью телеканалу "112 Украина" депутат Рады Вадим Рабинович, прекращение  договора о дружбе с Россией принесет Украине большие убытки, поскольку Россия продолжает оставаться крупнейшим торговым партнером Киева несмотря на ухудшение отношений и санкции.

"Снять договор с Россией сегодня — это значит потерять с каждого украинца еще 500 гривен и поднять цены", — рассказал парламентарии.

Помимо этого Рабинович подверг критике предпринимали Киева, которые, по его мнению, направлены на ухудшение не только отношений с Россией, но и ситуации на Украине.

"Закрыть железнодорожное сообщение. Конечно, закройте! Сюда ездят 18 тысяч из России, 230 тысяч уезжают туда. Давайте сделаем еще хуже украинцам", — заключил Рабинович.

Напомним, договор о дружбе между Украиной и Россией был подписан в 1997 году. Документ закрепляет основные принципы партнерских отношений сторон и действует в течении 10 лет с последующей пролонгацией.

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