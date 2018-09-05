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Москва, 05.09.2018

В Минобороны подтвердили информацию об атаке ВКС РФ по объектам террористов в Идлибе

«Expert Online» 2018

Генерал-майор Игорь Конашенков – официальный представитель Минобороны РФ – подтвердил информацию, которая появилась накануне в зарубежных СМИ о том, что российские самолёты нанесли удары по западу сирийского Идлиба.

По его словам, 4 сентября два истребителя-бомбардировщика Су-34 разбомбили склады террористов «Джебхат ан-Нусра» *, где собирались и хранились беспилотники (БПЛА), а также взрывчатка для них, передаёт РИА Новости.

При этом он подчеркнул, что эти БПЛА использовались для атак на российскую авиабазу Хмеймим и населённые пункты в провинциях Алеппо и Хама.

Кроме того, многоцелевой истребитель Су-35С высокоточным боеприпасом уничтожил склад с переносными зенитно-ракетными комплексами террористов. Как уточнил Конашенков, все удары ВКС РФ наносили исключительно по подтверждённым объектам террористических группировок вдали от населённых пунктов.

Ранее сообщалось, что по информации зарубежных СМИ, 4 сентября истребители ВКС РФ, поднявшиеся в воздух с авиабазы Хмеймим, нанесли 20 ударов по западу Идлиба и северу провинции Хама - бомбардировкам ВКС России подверглись подконтрольные вооруженной оппозиции районы Джиср аш-Сугур, Бисенкул, Гани, Иннеб, Сырмания на западе Идлиба и район Зейтун на севере Хамы.

*«Джебхат ан-Нусра» – террористическая организация, запрещённая в России

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