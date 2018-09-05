Алкоголь побежден на 40%

«Внутрь ему ― если мужчина! Если же нет ― растереть»

Как заявил глава Росалкогольрегулирования Игорь Алешин, хотя употребление спиртных напитков среди россиян все еще находится на довольно высоком уровне, все же меры, предпринимаемые его ведомством внесли существенный вклад в снижение этих показателей. Так, передает РИА Новости со ссылкой на слова чиновника, потребление алкоголя на душу населения в РФ упало на 40% за последние 12 лет.

"В рамках полномочий Росалкогольрегулирования используется несколько инструментов, направленных на изменение структуры и снижение потребления. Это контроль за соблюдением минимальных цен, внедрение системы прослеживаемости (ЕГАИС), борьба с нелегальным производством и оборотом алкоголя, а также контроль соблюдения государственных стандартов и технических условий, что неразрывно связано с качеством продукции", — отметил Игорь Алешин.

Впрочем, на достигнутом ведомство останавливаться не собирается. "Следует помнить, что вопрос потребления неотрывно связан не только с количественными показателями, но и с качественными. Очевидно, что употребление суррогатов алкоголя недопустимо, и мы должны планомерно бороться с их оборотом", — отметил глава ведомства.

Нет сомнения, что руководитель уважаемого ведомства опирается на находящуюся в его распоряжении уникальную статистику. И все же, обнародованные данные вызывает вопросы. Падение потребления выглядит уж слишком значительным. Да и благо ли это само по себе, ведь алгогольный рынок эти и немалая индустрия, и опт и розницей, и импорт, наконец, часть культуры. Разве что, следует обратить особое внимание на слова Игоря Алешина о качественном сдвиге в соответствующих показателях. Если количество у нас на рынке перешло в качество, а огромный процент сокращения потребления основан на учете снижения продаж подделок и напитков ниже вреднего уровня, то словам главы ведомства легче найти объяснение.

Обычно когда мы говорим о потреблении на душу населения, это пересчет по 40-радусному спирту в литрах, отмечает преподаватель Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Галина Кузнецова. Наверное, здесь просто трудно сравнимые данные. Когда мы говорим про рынок, то там вообще происходит сдвиг потребления. Потому что одно дело пить водку, или самогон, или еще какой-нибудь суррогат и совершенно другое, когда мы говорим о винах, как правило, это 12-14 градусные напитки. То есть это уже может быть совершенно другой расчет. Плюс борьба с незаконным алкоголем, плюс уже ввели или собираются вводить запрет на продажу алкоголя через интернет.

Сейчас есть масса вещей, которые меняют рынок, его структуру, отмечает Галина Кузнецова. То есть мы можем говорить о снижении потребления водки при росте потребления вина. «Даже, по-моему, уменьшается потребление пива, — отмечает она. — В принципе это такая, как мне кажется, "цивилизация" идет. Изменение культуры питья. И не только в городах, сейчас и в любом поселке можно найти чилийское вино, хотя казалось бы, где мы и где Чили. Но, тем не менее, интерес именно к таким напиткам и Новому Свету показывает, что идет развитие потребительского вкуса.

«Раздали маски кроликов, слонов и алкоголиков»

Главный вопрос в этой истории, говорит член президиума "Опоры России" Ирина Капитонова — как считали? И почему именно 15 лет? ЕГАИС появился относительно недавно, а отследить потребление раньше можно было весьма условно. Также, отмечает она, совершенно непонятно, каким образом контроль за минимальной ценой влияет на снижение потребления. Не дают ее делать ниже? Дальше — снижение употребление контрафакта. При этом, несколько лет продажи вполне легальных самогонных аппаратов ставят рекорды, отмечает она.

Можно еще продажи сахара и дрожжей посмотреть, и, скорее всего, там цифры также весьма впечатляют, добавляет Ирина Капитанова. Сколько литров такого алкоголя выпивает население, не поддается подсчету. А продажи качественного алкоголя действительно растут и связано это прежде всего с культурой потребления - средний класс переходит на вино и дорогой крепкий алкоголь. Среднего класса за 12 лет стало больше. И вкусы его изменились. Вот и получается, делает вывод эксперт, что качественно люди стали пить больше, а количественно – меньше. Это по статистике. Цифры же реального потребления не знает никто, считает она.

На самом деле, отмечает директор экспертной группы Veta Дмитрий Жарский, все упирается в статистику и ее неизбежные погрешности, а также в то, что Россия является достаточно сложной для детального исследования страной. Скорее всего, такая оценка сделана за счет анализа далеко не всех регионов, а в большей вероятности очевидное снижение потребления фиксировалось лишь в крупных городах. Провинциальная ситуация не позволяет проанализировать реальные данные, более того, там сложно контролировать активность так называемых местных производителей самогонных напитков, ориентированных только на узкий круг.

Между тем, полагает аналитик, для Росалкогольрегулирования принципиально важно поддерживать имидж яростного борца за здоровье нации, тем более, что взят соответствующий политический курс. Важно также подчеркнуть, что ведомство делает такие выводы исходя из того факта, что где-то с 2006 года правительство действительно всерьез взялось за борьбу с фальсификатом. А учитывая, что доля неконтролируемого рынка алкоголя оценивалась чуть ли не наравне с официальным, то такое заявление выглядит относительно справедливым. То есть, фактически его заявление можно расценивать как оглашение собственной победы над нелегалами и выводом их из теневого сектора.

Помимо этого, добавляет Дмитрий Жарский, не стоит забывать нововведения, которые снизили потребление алкоголя на душу населения. К ним, безусловно, относятся: введение минимальных розничных цен на водку, коньяк и шампанское; внедрение системы ЕГАИС; запрет рекламы алкогольных напитков на телевидении и средствах наружной рекламы, а также запрет на продажу алкоголя в ночное время суток.

Понятное дело, что до идеального непьющего общества России еще далеко, замечает эксперт. Так, согласно последним международным исследованиям, Россия по-прежнему входит в тройку лидеров среди стран, где наблюдается высокая смертность от употребления алкоголя. Однако среди позитивных моментов можно отметить тот факт, что несмотря на такие выводы, как раз за последние 12 лет в более чем в половину в нашей стране снизилось число поставленных диагнозов «алкоголизм». Также на 67% снизилась первичная заболеваемость по алкогольной зависимости с вредными последствиями.