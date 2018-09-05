Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 05.09.2018

В Великобритании назвали имена двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

«Expert Online» 2018

Британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Согласно информации надзорного ведомства Великобритании, это граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, передаёт Reuters.

По данным агентства, им предъявлены обвинения по четырём статьям: в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бэйли, хранения и использовани отравляющего вещества «Новичок» в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, и умышленном причинеии тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бэйли.

Также известно, что выдан европейский ордер на арест подозреваемых. Однако, как отметили в прокуратуре, они не будут обращаться в Россию за их выдачей, «так как российская конституция не позволяет выдавать своих граждан».

Наша справка

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Согласно информации британских СМИ, яд был нанесён на ручку дома Сергея Скрипаля. Бывший офицер ГРУ и его дочь были выписаны из больницы через несколько недель после госпитализации. Власти Великобритании бездоказательно обвинили Россию в причастности к покушения на Скрипалей. Наша страна эти обвинения отвергает. 

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    2. Курс доллара могут обрушить
      Курс доллара могут обрушить
    3. Курс доллара готовят к жесткой посадке
      Курс доллара готовят к жесткой посадке