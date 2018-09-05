В Великобритании назвали имена двух подозреваемых по «делу Скрипалей»

Британская прокуратура назвала имена подозреваемых в отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Согласно информации надзорного ведомства Великобритании, это граждане РФ Александр Петров и Руслан Боширов, передаёт Reuters.

По данным агентства, им предъявлены обвинения по четырём статьям: в сговоре с целью убийства Сергея Скрипаля, попытке убийства Сергея и Юлии Скрипаль, а также полицейского Ника Бэйли, хранения и использовани отравляющего вещества «Новичок» в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия, и умышленном причинеии тяжкого вреда здоровью Юлии Скрипаль и Нику Бэйли.

Также известно, что выдан европейский ордер на арест подозреваемых. Однако, как отметили в прокуратуре, они не будут обращаться в Россию за их выдачей, «так как российская конституция не позволяет выдавать своих граждан».

Наша справка

Сергея и Юлию Скрипаль отравили в марте 2018 года в британском городе Солсбери. Согласно информации британских СМИ, яд был нанесён на ручку дома Сергея Скрипаля. Бывший офицер ГРУ и его дочь были выписаны из больницы через несколько недель после госпитализации. Власти Великобритании бездоказательно обвинили Россию в причастности к покушения на Скрипалей. Наша страна эти обвинения отвергает.