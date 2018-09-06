AfD обошла в опросах социал-демократов

Ультраправая немецкая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) обошла в последнем опросе общественного мнения левоцентристскую Социал-демократическую партию Германии (SPD). Обращает на себя внимание то обстоятельство, что опрос был проведен во вторник, т.е. через несколько дней после того, как всю страну потрясли мощные акции протеста правых в саксонском городке Хемниц.

В опросе, проведенном социологической компанией INSA, ультраправые оказались на втором месте с 17%. Они прибавили полпроцента, а результат социал-демократов, которые вновь вошли в правящую коалицию с консервативными христианскими демократами Ангелы Меркель (CDU), на полпроцента снизился. Они с 16% на третьем месте. Возглавляет же опрос консервативный блок CDU/CSU, у которого 28,5%.

Следующие выборы в Германии пройдут в Баварии 14 октября. «Альтернативщики» намерены бросить вызов Христианско-демократическому союзу (CSU) Хорста Зеехофера, который тоже входит в правящую коалицию и который много лет безраздельно правит в Баварии.

Напомним, на выборах в бундестаг прошлой осенью AfD стала третьей партией и сейчас возглавляет оппозицию. Ультраправые воспользовались чрезвычайными обстоятельствами. Последние три года они уверенно укрепляли авторитет на волне недовольства немцев миграционной политикой Ангелы Меркель, а сейчас на руку им сыграло убийство мигрантами в Хемнице на прошлой неделе 35-летнего немца. Это убийство и спровоцировало мощные акции протеста, в ходе которых ультраправые неоднократно сталкивались как с антифашистами, так и с полицией.

Пока немецкие центристы как правого, так и левого толка пребывают в состоянии оцепенения и не знают, как противостоять правым радикалам, перчатку, брошенную ультраправыми подняли левые радикалы. Сара Вагенкнехт, один из лидеров Левой партии, представила новое движение «Вставайте». Она считает, что многие немцы последовали за AfD и Pegida из разочарования своим социальным положением. Вагенкнехт, которая жестко критикует Евросоюз и защищает Россию, надеется переманить их на свою сторону.

«Мне надоело отдавать улицы Пегиде и ультраправым,- сказала она на представлении движения «Вставайте» в Берлине, которое после дебюта в соцсетях, по ее словам, уже набрало более ста тысяч сторонников.- Многие присоединились к ним не потому что они ненавидят иностранцев, а потому что они считают, что о них просто забыли».

Новое движение Сара образовала вместе со своим мужем Оскаром Лафонтеном, который когда-то состоял в SPD и даже возглавлял министерство финансов ФРГ, но потом перешел в Левую партию. Сейчас «Вставайте» является общественным движением, а не настоящей зарегистрированной политической партией. Это значительно облегчает прием членов. Вступить в нее может любой желающий. Основатели надеются, что основную массу членов «Вставайте» составят разочарованные социал-демократы и «зеленые».

Цель движения – противостоять неолиберальной политике правительства Меркель и бороться за рабочие места, пенсии и «истинную демократию». На сайте движения бросается в глаза лозунг – «Никакой политик, никакая партия не решат наши проблемы, если мы не сделаем этого сами!»