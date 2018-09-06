Счета россиян заблокируют по закону

Минфин определит порядок и основания для блокировки банками счетов физических и юридических лиц. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на подготовленные ведомством поправками в Федеральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».

В настоящее время банки имеют возможность блокировать счет даже добросовестного клиента, руководствуясь собственными внутренними правилами идентификации «серых» операций. Внесением изменений в законодательство планируется исключить необоснованную блокировку кредитными организациями банковских счетов юридических и физических лиц.

По мнению участников рынка, за произвольную интерпретацию банками сомнительных операций и замораживание счетов клиентов необходимо предусмотреть систему штрафов, а также обязать их внимательно разбираться в ситуации.

Федеральный закон № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 2001 года — основной в российском «антиотмывочном» законодательстве. Документом предусмотрен контроль со стороны банковских организаций за доходами, сделками и денежными операциями их клиентов.