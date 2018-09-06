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Москва, 06.09.2018

Курс доллара начнет падать: лучшие аналитики дали срок

«Expert Online» 2018
  • Курс доллара начнет падать: лучшие аналитики дали срок
YAY

Длительный рост курса доллара стал неожиданным для большинства валютных стратегов. Согласно опросу Reuters, который состоялся в апреле в самом начале ралли, восхождение долллара не должно было продлиться более трех месяцев. 

Последний опрос агентства более 50 стратегов, проведенный 31 августа - 5 сентября, показал, что курс доллара, выросший более чем на 3 процента в этом году, развернется вниз к большинству валют, в том числе к валютами развивающихся рынков.

Однако произойдет это с большой вероятностью только в следующем году.

Объясняется это тем, что импульс экономического роста США достиг максимума, а также тем фактом что, на курс доллара будут влиять политика Федеральной резервной системы и торговые трения между США и Китаем.

«Значительного ралли доллара США никто не ждал, даже в контексте рассмотрения прошлого долгосрочного нисходящего тренда в долларах против основных валют. Это стало неожиданностью - продолжительность и величина корректирующего отскока доллара», -отметил глава стратегии FX в Wells Fargo Ник Бенненбрук. «Но со временем, как только фискальный стимул исчезнет, ​​мы ожидаем, что доллар ослабнет, и есть признаки того, что период укрепления американской валюты подошел к концу».

Валютные спекулянты снизили ставки в пользу доллара на прошлой неделе впервые за 11 недель, после того как чистый лонг в американской валюте достиг более полуторагодичного максимума.

Впрочем, последний опрос показал, что американская валюта вряд ли упадет в ближайшей перспективе. Вероятность коррекции доллара на 5 процентов и более к концу года составляет всего 20 процентов, отмечает агентство.

В более долгосрочном периоде, в течение года, курс евро, который снизился более чем на 3 процента по отношению к доллару в этом году, вырастет на 4 процента до 1,21 доллара с примерно 1,16 доллара в среду. Британский фунт окрепенет на 6%, иена - на 2%.

В долгосрочной перспективе на курс доллара будут влиять опасения по поводу ухудшающегося двойного дефицита США и снижения положительного эффекта от финансовых стимулов Трампа», отмечают стратеги в CA-CIB.

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