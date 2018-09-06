Обвал рубля: Минфин и ЦБ прокомментировали ситуацию

Рубль усилил падение и обновил минимумы за 2,5 года в четверг вечером после выхода совместного заявления Франции, ФРГ, США и Канады по "делу Скрипалей", сообщает ПРАЙМ.

Курс доллара к рублю расчетами "завтра" на 18.40 мск повышался на 1,19 рубля — до 69,44 рубля, курс евро — на 1,27 рубля и равнялся 80,66 рубля. Ранее в четверг, после выхода сообщений, доллар поднимался до 69,64 рубля, а евро до 80,85 рубля – оба до максимумов с марта 2016 года.

Франция, ФРГ, США и Канада консолидированно заявили о согласии с выводами Лондона, что подозреваемые по "делу Скрипалей" являются сотрудниками ГРУ. При этом эти страны считают, что отравление Скрипалей "с большой вероятностью" санкционировано на правительственном уровне.

По мнению главы Минфина и вице-премьер Антона Силуанова, текущее падение курса рубля связано с ожиданием нового раунда антироссийских санкций, при этом курс российской валюты недооценен.

"Сейчас говорить о том, какой курс будет — мы этим никогда не занимаемся, таким прогнозированием более детальным. В целом мы считаем, что сегодня курс рубля достаточно недооценен", — сказал Силуанов журналистам на брифинге в рамках Московского финансового форума.

По его словам, связано это с двумя факторами: ожидания новой санкционной волны против РФ и нестабильность на развивающихся рынках, таких как Турция, ЮАР, Аргентина.

Волатильность курса рубля не должна продолжаться долго, ЦБ и Минфин имеют рычаги для реагирования на эту ситуацию, подчеркнул Силуанов.

"Мы считаем, что такая волатильность не должна долго продолжаться, в конечном счете, мы вместе с ЦБ имеем рычаги реагирования на эту ситуацию, в том числе в части покупок валюты для резервов… Это один из рычагов воздействия на ситуацию на валютном рынке", — сказал Силуанов журналистам на брифинге в рамках Московского финансового форума.

При этом власти РФ не ставят задачу достижения более слабого или сильного рубля, важна прогнозируемость ситуации с курсом национальной валюты отметил министр финансов.

"Безусловно, наша задача заключается не в том, чтобы достигать какого-то значения курса — слабого или сильного, наша задача заключается в том, чтобы обеспечить такую стабильность курсовых соотношений с тем, чтобы была прогнозируемость для инвесторов и для наших граждан с точки зрения изменения курса. Поэтому инструментарий такой прогнозируемости и стабильности мы задействуем", — рассказал он журналистам на Московском финансовом форуме.

Он добавил, что для экспортеров слабый рубль положителен, а для импортеров и для тех, у кого есть планы модернизации производства за счет покупки импортных машин и оборудования, "это плохо".

В свою очередь глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что проводить дедолларизацию экономики России непросто.

В ходе дискуссии в Международном валютном фонде с директором-распорядителем фонда Кристин Лагард Набиуллина отметила, что высокая насыщенность расчетами в долларах традиционно характерна для российской экономики: так, в 1990-е годы уровень долларизации был около 70%.

"В 2000-х долларизация стала падать, но главной причиной этого была стабильная, даже растущая национальная валюта — рубль. Сейчас, с гибким валютным курсом, мы должны основывать процесс дедолларизации на низкой инфляции, а это непросто", — сказала Набиуллина.

Она добавила, что ЦБ РФ проводит дополнительные специальные меры, чтобы стимулировать банки к дедолларизации.

Вместе с тем, Банк России никогда не рассматривал вариант введения контроля за движением капитала из-за негативных долгосрочных последствий такой меры, отметила глава регулятора Эльвира Набиуллина.

"Мы полагали, что именно из-за шока счета текущих операций переход к инфляционному таргетированию необходимо ускорить. В качестве одного из альтернативных решений предлагалось введение контроля за движением капитала. Банк России никогда не рассматривал такой вариант", — сказала она.

"Мы считаем, что контроль за движением капитала имел бы исключительно негативные последствия в долгосрочной перспективе, даже при положительном краткосрочном эффекте. Если бы мы прибегли к подобной мере всего один раз, инвесторы ожидали бы возвращения к ней вновь и вновь", — отметила Набиуллина.

По ее словам, подобные ожидания могут вызвать значительное увеличение оттока капитала и усложнить управление волатильностью.