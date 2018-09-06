Китайцы обещают Черному континенту 60 миллиардов долларов помощи. Африканцы отнеслись к обещанию без прежнего энтузиазма. Все больше получателей кредитов и помощи из Китая боятся попасть в долговую зависимость от Поднебесной и не хотят жертвовать своим суверенитетом.

В Пекине прошел Форум сотрудничества между Китаем и Африкой, проводимый каждые три года. Нынешний отличался от предыдущих как минимум по двум пунктам. Во-первых, на этом саммите царила не такая сердечная и восторженная атмосфера, как раньше, потому что партнеры Пекина боятся попасть в долговую зависимость к китайцам и не хотят расплачиваться суверенитетом, а во-вторых, похоже, закончилась тенденция роста помощи. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал участникам Форума в течение трех следующих лет в виде инвестиций, кредитов и помощи 60 млрд долларов, столько же, сколько было обещано три года назад на таком же Форуме в Южной Африке.

Деталей, как обычно, немного. Товарищ Си только назвал несколько секторов, куда пойдет львиная доля денег: продовольственная помощь в чрезвычайных ситуациях, развитие сельского хозяйства, образование и программы профессиональной подготовки. Китайский президент также разделил помощь: 20 млрд долларов составят кредиты, 15 – гранты, беспроцентные и льготные займы и 10 – финансирование развития. Си также сообщил, что китайское правительство попытается уговорить частный бизнес вложить в Черный континент еще 10 млрд долларов, но самое интересное – какие страны получат большую часть помощи осталось, так сказать, за кадром.

Форум сотрудничества между Китаем и Африкой проходил в обстановке усиливающихся подозрений развивающегося мира в отношении китайской помощи. Все больше экономистов и аналитиков предупреждают о долговых ловушках, которые таятся в китайских проектах. Си попытался успокоить опасения участников саммита и уже далеко не первый раз заявил, что китайская помощь абсолютно не связана с политическими условиями и требованиями.

«Китай не вмешивается во внутренние дела Африки и не навязывает Африке свою волю и интересы,- сказал Си Цзиньпин.- Мы ценим дележ опытом развития и поддержку, которую Китай может оказать национальному возрождению и процветанию Африки».

Сюй Цзинху, спецпосланник по Африке, назвала бесполезным и бессмысленным занятием недругов Поднебесной перекладывать на нее чужие проблемы с долгами. По ее словам, Пекин будет проводить исследования, которые разработают методику, как избегать проблем с неподъемными долгами.

Тем не менее, все больше экономистов обвиняют Пекин в расстановке тщательно проработанных долговых ловушек. Последним стал Грант Харрис, бывший старший советник по американской политике в Африке: «Долги Китаю стали метамфетаминами инфраструктурных финансов: на них легко «подсесть», они всегда под рукой и у них долгосрочные негативные последствия, которые значительно перевешивают все краткосрочные преимущества».

Об этом же говорил во время своей поездки в Пекин в августе премьер-министр Малайзии Махатир Мохамад, который отказался от более чем 20-миллиардной помощи для осуществления китайских инфраструктурных проектов.

«Нам не нужна новая версия колониализма, который возникает потому что бедные страны не могут конкурировать с богатыми»,- объяснил свое странное, на первый взгляд, решение Мохамад.

Перед началом работы Форума сотрудничества между Китаем и Африкой Си целый день принимал гостей, включая президента Судана Омара аль-Башира, которого Международный уголовный суд объявил в розыск по обвинению в преступлениях против человечества.

Это показывает, как окрепший и осмелевший Пекин относится к общественному мировому мнению. Это же, а именно то, что китайское руководство не намерено слушать критику своих финансовых планов, показывают и комментарии агентства «Синьхуа» после окончания работы Форума: «Африканские львы рвутся вперед. Развитие Китая никому не остановить!»