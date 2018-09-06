КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ

Шоу-концерт классической музыки в иммерсивном формате
05.10 Крокус Сити Холл, Москва
Этой осенью на сцене Крокус Сити Холла состоится премьера уникального шоу - концерт классической музыки в иммерсивном формате. Невероятная постановка с участием симфонического оркестра Synergy Orchestra, танцоров и вокалистов заставит зрителей услышать и почувствовать музыку по-другому. Главная идея - дать слушателям возможность по-новому воспринять мир музыки. “Это будет грандиозный эксперимент, частью которого станет каждый зритель...Цель - погружение зрителя в мир звуков, перезагрузка восприятия окружающего нас мира, описание и сопоставление таких понятий как музыка и шум, разговор и тишина, пустота и любовь”, - говорит музыкальный руководитель постановки, прославленный виолончелист Илья Тен.
На протяжении полутора часов огромный зрительный зал Крокус Сити Холла погрузится в темноту. Грандиозные световые инсталляции, впечатляющие хореографические номера и вокальные партии будут сопровождать произведения А.Пярта, М.Равеля, А.Вивальди, А.Глазунова, Р.Щедрина, Д.Шостаковича, С.Барбера и др. Вместе с Synergy Orchestra на сцену выйдет композитор, друг и соратник Астора Пьяццоллы, величайший музыкант Ришар Гальяно (Richard Galliano). Он не просто признан лучшим аккордеонистом мира, но и является создателем нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона ― «new musette».
За хореографическую постановку отвечает Лилия Бурдинская, представитель поколения молодых хореографов, формирующих реальность российского современного танца, не раз покорившая своими работами зрителей Дягилевского фестиваля (г. Пермь, худ. рук Теодор Курентзис) и CONTEXT. Diana Vishneva. Вокальные партии исполняет обладательница уникального сопрано, исполнительница главной партии в реконструкции первой русской барочной оперы Елизавета Свешникова (Лауреат международных конкурсов, ведущая солистка Мариинского, Пермского театров).
Инсталляции, которые увидят зрители, будут объединены в общий сюжет, который повествует о том, как реальная жизнь ослепляет и оглушает человека. Вернуться из эмоциональной тьмы и заново ощутить мир ему помогает музыка. По словам организаторов, зрители станут полноценными участниками действия.