КЛАССИКА В ТЕМНОТЕ

Шоу-концерт классической музыки в иммерсивном формате

05.10 Крокус Сити Холл, Москва

Этой осенью на сцене Крокус Сити Холла состоится премьера уникального шоу - концерт классической музыки в иммерсивном формате. Невероятная постановка с участием симфонического оркестра Synergy Orchestra, танцоров и вокалистов заставит зрителей услышать и почувствовать музыку по-другому. Главная идея - дать слушателям возможность по-новому воспринять мир музыки. “Это будет грандиозный эксперимент, частью которого станет каждый зритель...Цель - погружение зрителя в мир звуков, перезагрузка восприятия окружающего нас мира, описание и сопоставление таких понятий как музыка и шум, разговор и тишина, пустота и любовь”, - говорит музыкальный руководитель постановки, прославленный виолончелист Илья Тен.

На протяжении полутора часов огромный зрительный зал Крокус Сити Холла погрузится в темноту. Грандиозные световые инсталляции, впечатляющие хореографические номера и вокальные партии будут сопровождать произведения А.Пярта, М.Равеля, А.Вивальди, А.Глазунова, Р.Щедрина, Д.Шостаковича, С.Барбера и др. Вместе с Synergy Orchestra на сцену выйдет композитор, друг и соратник Астора Пьяццоллы, величайший музыкант Ришар Гальяно (Richard Galliano). Он не просто признан лучшим аккордеонистом мира, но и является создателем нового музыкального направления на стыке классики, джаза и французского шансона ― «new musette».