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Москва, 06.09.2018

«Покрутили у виска»: депутат Рады попытался выяснить, не хотят ли крымчане назад

«Expert Online» 2018
  • «Покрутили у виска»: депутат Рады попытался выяснить, не хотят ли крымчане назад
Из открытых источников

Депутат Верховной рады Украины от «Оппозиционного блока» Евгений Балицкий  отдохнул в Крыму и поделился своим видением, почему крымчане захотели войти в состав РФ.

По словам депутата, когда он  пытался заговаривать с местными жителями о возвращении Крыма на Украину, большинство собеседников «крутило пальцем у виска»,  вспоминая «бандеровщину», сожженных в Одессе и государственный переворот в стране.

«Крымчане не пойдут к нам назад. Чтобы их вернуть, мы должны здесь создать условия: мы должны перестать им отключать свет, перестать отключать газ и пугать их бандеровщиной», —рассказал Балицкий в эфире телеканала NewsOne.

Украинский депутат считает, что власть должна извлечь уроки из произошедшего и осознать, почему страна «потеряли 2,5 миллиона человек, почему возникала сложная ситуация на Донбассе».

 «Мы внутри себя не можем найти примирение. У меня на округе люди до сих пор не понимают этой войны», - рассказал Балицкий.

Напомнил нардеп и про «военных, милиционеров, судей, прокуроров», живущих и работающих в Крыму, которые не захотели уехать на Украину.

 «Почему из 600 СБУшников только 200 вернулись назад? Это СБУ! Они что все под пистолетом что ли пошли? Нет», — отметил парламентарий.

Напомним, Крым вернулся в состав России в марте 2014 года, когда по итогам референдума за этот шаг выступило более 97% крымчан. Запад не признал итоги голосования и ввел в этой связи санкции против РФ, в ответ на которые российская сторона ввела собственные ограничительные меры.

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