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Москва, 06.09.2018

Курс евро впервые с апреля превысил 80 рублей

«Expert Online» 2018

На торгах Московской биржи курс евро превысил 80 руб. Произошло это впервые с 11 апреля текущего года.

Согласно данным Мосбиржи, курс евро к рублю на 16:17 мск вырос сразу на 1,08 коп., до 80,47 руб. Курс доллара расчётами «завтра» повышался на 90 коп., до 69,15 руб.

При этом официальный курс евро, установленный Центробанком на 7 сентября, вырос на 23,23 коп., до 79,36 руб., курс доллара уменьшился на 21,23 коп., до 68,25 руб.

Стоимость бивалютной корзины, снизилась на 1,22 коп., составив 73,25 руб.

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