Лучшие концерты сентября

Щедрое на солнце и положительные эмоции лето-2018 подошло к концу. Сентябрь - это прощание с жаркими днями и нежными вечерами, встречи с друзьями, долгие разговоры и воспоминания о лете. А еще это время для прослушивания классной музыки - в клубах, на стадионах, в концертных залах, консерватории. Представляем ТОП-5 концертов, которые можно посетить в этом сентябре.

Франческо Тристано: от Фрескобальди и Берио до электроники и кислотной классики

Люксембургский композитор и пианист Франческо Тристано принадлежит к малочисленной когорте музыкантов, которые не делят музыку на «академическую» и «популярную», и хорошо известен как адептам классики, так и ценителям современной электроники. В рамках проекта SOUND UP Франческо Тристано даст два совершенно полярных концерта. Первый концерт будет посвящен акустическому звучанию – прозвучат барочные редкости Яна Свелинка и Джироламо Фрескобальди, импрессионистский «Ночной Гаспар» Мориса Равеля и собственные композиции пианиста, вошедшие в его последний, чисто фортепианный альбом «Piano Circle Songs». На втором концерте Второй французской сюите И.С.Баха будут противопоставлены сочинения люксембуржца, в которых он демонстрирует весь спектр возможных союзов рояля с электроникой – от тонких стилизаций под барокко до культивируемой им «кислотной классики».

МЕСТО: Гоголь-Центр (м. Курская, ул. Казакова, 8А)

ВРЕМЯ: 10 сентября,

Концерт I (акустика) // 19:30 //bit.ly/2LiyxFl

Концерт II (акустика + электроника) // 21:30 //bit.ly/2wjCofV

Билеты: 2 000 – 3 000 руб

предоставлено пресс-службой

Metallica Romance

В Светлановском зале Московского международного дома музыки пройдет невероятное шоу - "Metallica Romance". Все баллады и главные хиты "Metallica" в исполнении симфонического оркестра Morrison orchestra project под руководством Сергея Акимова. Главная звезда вечера - вокалист Ронни Ромеро (группа “Rainbow”). Уникальная программа "Metallica Romance" – это рок-опера наоборот: рок-композиции, переведенные на язык классической музыки. Это не заурядный "трибьют", а новое прочтение всемирно известных композиций, в котором рок, драйв, электричество, акустика и классический канон объединены в одно, принципиально новое музыкальное полотно. Программа составлена из признанных хитов, преимущественно баллад, и придется по вкусу всем - от рокеров до любителей классики.

МЕСТО: ММДМ, Светлановский зал

ВРЕМЯ: 14 сентября, 20.00

БИЛЕТЫ: от 1300 до 9000 рублей

Подробнее о проекте: go2show.biz/event/metallica-romance

предоставлено пресс-службой

OOMPH! с симфоническим оркестром

Легендарные немецкие рокеры в этот раз подготовили грандиозную программу - это лучшие хиты группы в сопровождении симфонического оркестра “Глобалис”. Вас ждут самые любимые и проверенные временем хиты: «Ich Bin Du», «Labyrinth», «Augen Auf!», «Gott ist ein Popstar», «Bonobo» в симфоническом звучании. Образованная в 1989 году тремя юными музыкантами группа по праву считается родоначальницей одного из ответвлений жанра индастриал-метал. И вот уже более четверти века идет своим уникальным музыкальным путем.

МЕСТО: Крокус Сити Холл

ВРЕМЯ: 14 сентября, 20.00

БИЛЕТЫ: 2300-10000 рублей

САЙТ: crocus-hall.ru/tickets/online/11720?lang=ru

предоставлено пресс-службой

Ричард Клайдерман

Романтичный и очень популярный в России пианист даст в Москве единственный концерт. Визиты в нашу страну Клайдерман наносит почти каждый год. Но от этого они не становятся менее долгожданными. Ричарда любят у нас за его воздушную манеру исполнения. И в этот раз француз постарается не разочаровать своих московских поклонников - на его концерте прозвучат самые яркие хиты, а также композиции из самых известных фильмов мирового кинематографа – самые изысканные и романтические мелодии, исполненные с виртуозной лёгкостью.

МЕСТО: ММДМ

ВРЕМЯ: 24 сентября, 19.30

БИЛЕТЫ: 8500-15000 рублей

САЙТ: www.mmdm.ru/ru/events/richard-klayderman

предоставлено пресс-службой

СПБЧ

Журналист, музыкант и ресторатор Кирилл Иванов со-товарищи совсем недавно выпустили свежую пластинку «Мы не спали, мы снились», на которой нашлось место вокалу певицы Наадя и рэпера Томаса Мраза. СПБЧ всегда относился с энтузиазмом ко всякого рода творческим коллаборациям и новый альбом группы не стал исключением. Музыкальные критики утверждают, что свежий диск напичкан хитами, как подростковая лексика мемами. На концерте 29 сентября у вас есть шанс проверить так ли это на самом деле.

МЕСТО: Главclub Green Concert

ВРЕМЯ: 29 сентября, 20.00

БИЛЕТЫ: 1000-14400 рублей

САЙТ: https://glavclub.com/sbp4