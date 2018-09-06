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Москва, 06.09.2018

Медведев поменял руководителя своей пресс-службы

«Expert Online» 2018

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поменял руководителя своей пресс-службы.

Наталью Тимаковой, которая переходит на работу в ВЭБ, сменит на посту пресс-секретаря первый заместитель главного редактора МИА «Россия сегодня» Олег Осипов, передаёт РИА Новости.

По словам Тимаковой, следующую неделю она будем работать с Осиповым вместе.

«Я передам ему дела, познакомлю его с коллективом, с журналистами. После этого, когда завершится оформление документов, он выйдет на работу», – подчеркнула уже бывший руководитель пресс-службы Медведева.

Также она поблагодарила главу Кабмина за многолетнюю совместную работу и рассказала, что заканчивает переговоры с ВЭБом, куда планирует перейти.

При этом Тимакова не стала раскрывать детали своего перехода, предложив дождаться официальных назначений.

Напомним, Наталья Тимакова работала руководителем пресс-службы Дмитрия Медведева более 10 лет, став его пресс-секретарём в 2008 году, когда нынешний премьер выиграл выборы президента России.

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