«Настоящий кошмар»: эксперт рассказал, почему США так боятся СУ-35

Главным преимуществом российского истребителя поколения 4++ Су-35 и «настоящим кошмаром» для США является многофункциональность этой машины, сообщает американский журнал National Interest.

Как прокомментировал это высказывание заслуженный военный летчик России, генерал-майор Владимир Попов, «Су-35 способен применять широкий спектр вооружения как новейшего, так и более старого».

«Этот носитель (платформа, как мы говорим) способен нести на своем борту две-четыре ракеты противокорабельного назначения, или ударные ракеты управляемого характера, или координируемые бомбы по наземным целям. Вот в чем еще многофункциональность заключается — в широком диапазоне средств поражения», - приводит ТАСС слова летчика.

Владимир Попов также рассказал, что машина способна работать в условиях малой видимости и при этом «наносить поражения противнику».

Данные возможности в буквальном смысле слова «ставят в ступор» некоторых военных аналитиков Запада, а США крайне озадачены тем, что Россия предоставляет свои истребители на вооружение Китаю, который в виде СУ-35, как заявляет NI, получает мощное средство для противодействия американским вооруженным силам и средствам.

Действительно, российская корпорация «Ростех» в ноябре 2015 года заключила с Китаем контракт о поставке 24 истребителей Су-35. Сумма контракта - 2,5 миллиарда долларов