НАТО ждёт Македонию

Йенс Столтенберг – генеральный секретарь НАТО – заявил, что блок готов принять Македонию в качестве 30-го члена организации.

По его словам, вопрос о вхождении Македонии в состав НАТО будет решаться в ходе референдума, передаёт РИА Новости.

«Остается принять решение гражданам, мы готовы вас встретить как 30-го члена альянса», – резюмировал Столтенберг.

Ранее сообщалось, что в начале июля 2018 года стало известно, что Македония в ближайшее время станет 30-м членом Североатлантического альянса. Греция после того, как Македония по требованию этой страны согласилась изменить название республики, перестала блокировать её вступление в ЕС и НАТО.

Напомним, бывшая югославская республика теперь будет называться — Республика Северная Македония. Для этого власти страны должны будут внести правки в конституцию.