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Москва, 06.09.2018

Цена на нефть восстанавливается после «урагана»

«Expert Online» 2018

Цены на нефть эталонных марок показывают незначительную отрицательную динамику после мощного падения накануне на новостях об урагане в Мексиканский залив. Реагируют инвесторы и на данные о росте запасов на ключевом терминале в Кушинге.

В этой связи цена ноябрьских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:10 по московскому времени упала на $0,04 (0,05%), составив $77,23 за баррель. В среду, 5 сентябяря, контракты подешевели на $0,90 (1,15%) - до $77,27 за баррель, передает «Интерфакс».

Что касается октябрьских фьючерсов на WTI, то на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) они упали в цене на $0,13 (0,19%) - до $68,59 за баррель. Накануне контракты снизились в цене на $1,15 (1,65%) - до $68,72 за баррель.

При этом запасы нефти в Кушинге выросли на прошлой неделе на 631 тысячу баррелей, передает Американский институт нефти. Как прогнозируют аналитики, запасы в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, могут вырасти на 600 тысяч баррелей, при снижении в стране в целом товарных запасов нефти на 2,9 млн баррелей.

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