Самое интересное за месяц с комментариями шеф-редактора. То, что нельзя пропустить!
Подписка
Москва, 06.09.2018

Орешкин рассказал о темпах роста российской экономики к 2022 году

«Expert Online» 2018

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – рассказал о темпах роста российской экономики к 2021-2022 году.

По его словам, через 3-4 года в ведомстве ожидают выхода темпов роста экономики РФ на уровень 3%, передаёт РИА Новости.

При этом он прогнозирует, что инвестиционная активность достигнет уровня близкого к целевому.

Об этом министр экономического развития России заявил в ходе своего выступления на третьем Московском финансовом форуме.

Наша справка

Третий по счёту Московский финансовый форум в этом году проходит 6-7 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Организаторами мероприятия выступают Минфин и правительство Москвы. Главная тема форума – «Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений».

Подписаться на «Эксперт» в Telegram
Распечатать
    Реклама

    Эффективное управление – ключ к рынку для любого предприятия

    Повышение производительности труда может привести к кардинальному снижению себестоимости продукции и позволит российским компаниям успешно осваивать любые рынки

    Рынок новостроек станет чище, а дольщики заплатят за свои гарантии

    Девелоперы предлагают поторопиться с покупкой квартир, поскольку ввиду новых правил долевого строительства новостройки могут подорожать уже к началу будущего года

    Время фиксировать ставку

    Ставки по депозитам продолжают стремиться вниз. На них давит и низкая инфляция, и снижающаяся маржа банков. В этой ситуации Альфа-банк предлагает 7% по накопительному счету

    КАРТА ПУТЕШЕСТВИЙ

    Банк начал продажи кобрендинговой карты AlfaTravel, которая позволяет не только копить мили, но и получать целый комплекс услуг в путешествии. С помощью этой карты Альфа-банк рассчитывает дополнительно привлечь обеспеченных клиентов
    Реклама

    TOP

    1. Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
      Курс доллара ускорил падение к рублю после сообщения ЦБ
    2. Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
      Курс доллара обвалился после сообщения Вloomberg
    3. Курс доллара готовят к жесткой посадке
      Курс доллара готовят к жесткой посадке