Орешкин рассказал о темпах роста российской экономики к 2022 году

Максим Орешкин – глава Минэкономразвития – рассказал о темпах роста российской экономики к 2021-2022 году.

По его словам, через 3-4 года в ведомстве ожидают выхода темпов роста экономики РФ на уровень 3%, передаёт РИА Новости.

При этом он прогнозирует, что инвестиционная активность достигнет уровня близкого к целевому.

Об этом министр экономического развития России заявил в ходе своего выступления на третьем Московском финансовом форуме.

Наша справка

Третий по счёту Московский финансовый форум в этом году проходит 6-7 сентября в Центральном выставочном зале «Манеж». Организаторами мероприятия выступают Минфин и правительство Москвы. Главная тема форума – «Финансы для развития: новая платформа формирования стабильных и сбалансированных отношений».