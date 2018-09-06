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Москва, 06.09.2018

Пентагон посеял 140 миллионов долларов в Средиземном море

«Expert Online» 2018

Командование ВВС США признало, что 26 июня у побережья Испании потерпел крушение и затонул американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Стоимость летательного аппарата оценивается в 140 млн долл. Военные скрывали потерю летательного аппарата больше двух месяцев. Как сообщает портал Drive, обломки беспилотника подняты со дна Средиземного моря и находятся сейчас на военной базе Рота. Очевидно, их переправят через океан для установления причин крушения.

Пентагон уже не первый раз теряет дроны. Например, ровно за год до ЧП в Испании такой же летательный аппарат врезался в гору Уитни в Калифорнии. Однако военные официально признают потерю беспилотника впервые.

Высотные стратегические беспилотники Global Hawk широко применяются для разведки, в том числе и в Донбассе, и в северной части Черного моря, где они присматривают за российскими кораблями. Пентагон использует их и на Балтике, а также в Средиземном море и в Сирии.

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