Пентагон посеял 140 миллионов долларов в Средиземном море

Командование ВВС США признало, что 26 июня у побережья Испании потерпел крушение и затонул американский беспилотник RQ-4 Global Hawk. Стоимость летательного аппарата оценивается в 140 млн долл. Военные скрывали потерю летательного аппарата больше двух месяцев. Как сообщает портал Drive, обломки беспилотника подняты со дна Средиземного моря и находятся сейчас на военной базе Рота. Очевидно, их переправят через океан для установления причин крушения.

Пентагон уже не первый раз теряет дроны. Например, ровно за год до ЧП в Испании такой же летательный аппарат врезался в гору Уитни в Калифорнии. Однако военные официально признают потерю беспилотника впервые.

Высотные стратегические беспилотники Global Hawk широко применяются для разведки, в том числе и в Донбассе, и в северной части Черного моря, где они присматривают за российскими кораблями. Пентагон использует их и на Балтике, а также в Средиземном море и в Сирии.