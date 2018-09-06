Под колпаком у СБУ: спецслужбы Украины проверят контакты депутата, посетившего Крым

В ближайшее время Служба безопасности Украины (СБУ) должна проверить контакты депутата Верховной Рады от «Оппозиционного блока» Евгения Балицкого, который отдохнув в Крыму, поделился своим видением, почему крымчане захотели войти в состав России.

С соответствующим запросом в спецслужбы обратилась первый вице-спикер украинского парламента Ирина Геращенко.

«Надо узнать контакты этого человека, который якобы представляет Верховную Раду, с кем он там общался», – цитирует Геращенко «Украинская правда».

Ранее сообщалось, что по словам Балицкого, когда он пытался заговаривать с местными жителями о возвращении Крыма на Украину, большинство собеседников «крутило пальцем у виска», вспоминая «бандеровщину», сожженных в Одессе и государственный переворот в стране.

«Крымчане не пойдут к нам назад. Чтобы их вернуть, мы должны здесь создать условия: мы должны перестать им отключать свет, перестать отключать газ и пугать их бандеровщиной», – подчеркнул, отдыхавший на полуострове украинский депутат.